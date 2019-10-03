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استقبل الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل في مكتبه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية لتهنئته بمناسبة توليه منصب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وقد اكد الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب دعمه لنشاطات الجمعية الكويتية للفنون التشيكلية التي وصفها بانها احدى منارات الاشعاع والتوهج الفني التشكيلي.

من جانبه وصف رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عبدالرسول السلمان. الامين العام كامل العبدالجليل بانه احد ابرز المثقفين ومن أصحاب الإنجازات الكبيرة التي قدمها سابقاً.

وأشار السلمان إلى ان الزيارة رسخت قيم التعاون بين الجمعية مع المجلس لإنعاش الاهتمام بالفن التشكيلي وتحديث الرؤى الثقافية المعاصرة.

واعرب الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب كامل العبدالجليل استعداده للتعاون مع الجمعية لتنمية الوعي الفني والثقافي ودعم الشباب المبدعين ، وشكر الجمعية باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني بما لها من دور في نشر الثقافة والفنون والمجلس الوطني سوف يتعاون مع الجمعية في تنفيذ الأنشطة المستقبلية.

وفي ختام اللقاء اهدى عبدالرسول سلمان رئيس مجلس الإدارة مجموعة من إصداراته الفنية الحديثة.

