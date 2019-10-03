علم ومعرفة

محمد عبدالستار الدش*

أحْبَابِي

أسْتَحْلفكُمْ

حِينَ يَحِينُ رَحِيلِي

وَعَلِمْتُمْ بِالنّبَأِ الصّادِمِ

غَنّوا لِلْحُبِّ

ولِلْخَيْرِ وَلِلْوَصْلِ

الْبَسْمَةِ

لا تَنْهَزمُوا قُدَّامَ الْمَوْتِ

فَيَفْرَحَ فِيكُمْ

كُونُوا مُعْتَصِمِينَ بِقَلْبِي

وَابْتَسِمُوا

لا تَمْشُوا خَلْفِي فِي بُؤْسٍ

حَتّى لا أتَألَّم

لا تَمْشُوا خَلْفِي فِي خَوْفٍ

وخُضُوعِ ذَلِيلٍ

حتَّى لا أتَعَذَّب

سِيرُوا مَرْفُوعِي الرَّأْسِ

فَكَمْ عِشْتُمْ أزْمَانًا

مَكْسُورِي الظَّهْرِ!

وَلَمْ يَشْفَعْ هَذَا لِصَغِيرٍ

أَوْ لِكَبِيرٍ

فالطّرُقاتُ امْتُلِأتْ

بِرَوائحَ ثَكْلَى

والْجُدْرانُ انْشَغَلتْ بِالْيُتْمِ

وطَأْطَأةِ الرَّأْسِ

وَمَنْ مَرُّوا فِي ألْوَانٍ

أُخْرَى زَاهِيَةٍ

عَبَرُوا لا نَعْرفُهُمْ

كمْ وَقَفُوا مُنْدهِشِينَ

أمامَ صلابَتِنَا رغْمَ دموعٍ تَحْرِقُنَا!

كمْ وَقَفُوا مُرْتَبِكِينَ

أمامَ تَبَسُّمِنَا رغْمَ جِرَاحٍ تُوجِعُنَا!

لَمْ يلْتَفِتُوا

لمْ نطْلبْ شيئًا مِنْ قَهْوَتِهِمْ

هُمْ فقراءُ، وإنْ مَلَكُوا

هُمْ ضعفاءُ وإنْ بَطشُوا.

أسْتَحْلِفكُمْ أحْبَابِي

لا تَبْكُوا

ما قَدَّمَ يَوْمًا أوْ أَخْرَ صَوْتُ نَحِيبٍ

فابْتَسِمُوا.

لا تَبْتَئِسُوا مِنْ أجْلِي

فأنا مِنْكُمْ

فابْتَسِمُوا

أَمَّا إنْ كُنْتُمْ تبْكُونَ عَلَيْكُمْ

فَدَعُوهُ الْيَوْمَ لأجْلِي؛

فأنا أرْجُو أنْ أدْخُلَ مُبْتَسِمًا

فالْبَسْمةُ نورٌ

والْبَسْمَةُ مَنْحٌ

تَحْصِينٌ

مُؤْنِسَةٌ

فَرْحَةُ حَالِي

فِي حَالٍ يَجْهَلُهَا الْخَارجُ.

أرْجُو أنْ يُتَقَبَّلَ قُرْبانِي:

عَمَلِي

والْبَسْمةُ مِنْ قلبِي صافِيَةً كُلّ لِقَاءٍ.

فابْتَسمُوا.

*شاعر مصري

