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أعلنت أكاديمية لوياك للفنون «لابا» عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك في أعمال مسرحية ومشاريع فنية مع الفنان الكبير جورج خباز، ويأتي توقيع هذه المذكره انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين.

تتضمن إتفاقية التعاون الاستفادة من خبرات «جورج خباز» في مجالات فنية متعددة كالمسرح والسينما والموسيقى من خلال عروض ومهرجانات مستقبلية تهدف إلي إثراء المناخ الثقافي والفني في الكويت.

من جانبها رحبت رئيس مجلس الإدارة «فارعة السقاف» بالتعاون مع المسرحي المتألق والفنان الشامل «جورج خباز» معبرة عن سعادتها ومشيدة بأعماله الفنية التى جمعت أكثر من موهبة في آن واحد كالتمثيل، التأليف والإخراج والإنتاج حيث استطاع من خلالهما أن يحتل مكانة فنية متميزه ومرموقة في لبنان والوطن العربي .

يذكر أن خباز مؤلّف ومخرج وممثل ومنتج وملحن. أبدع فى العمل المسرحي الكوميدي وفي جعبته 25 مسلسلا تلفزيونيًا و20 عملًا مسرحياً وأربعة أفلام سينمائية عرضت على معظم الشاشات المحلية والعربية.

