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عرض «فريندز» على STARZPLAY


في الوقت الذي يواصل فيه العالم الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبدء عرض فريندز، يحافظ هذا المسلسل الكلاسيكي على مكانته كأحد أكثر الأعمال الكوميدية شعبية في تاريخ التلفزيون حتى اليوم، مستقطباً أعداداً كبيرة من المشاهدين من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية، ومن كافة أنحاء العالم. والأمر ينطبق أيضاً على جماهير المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويمكن لعشاق «فريندز» في المنطقة الاستمتاع بمشاهدة المواسم العشرة من المسلسل خلال العام الحالي وحتى ما بعد ديسمبر 2019 أيضاً، عبر STARZPLAY، الخدمة الرائدة لمشاهدة الفيديو حسب الطلب، والتي تخطى عدد مشتركيها حاجز المليون مشترك في المنطقة.
وبذلك، ستتاح للمشتركين فرصة الانضمام إلى الاحتفالات العالمية بهذه الظاهرة التلفزيونية الاستثنائية، ومتابعة كافة الحلقات الـ 236 عبر STARZPLAY


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