عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اطلقت القوات الأمنية مجدداً امس الرصاص الحي في الهواء لتفريق محتجين في وقت دعا فيه الرئيس العراقي برهم صالح الى ضبط النفس بعد تظاهرات اسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين في اعمال عنف حملت الحكومة مسؤوليتها الى «مندسين».

وفي مواجهة اول امتحان شعبي لها منذ تشكيلها قبل عام تقريبا اتهمت الحكومة العراقية «معتدين» و«مندسين» بالتسبب «عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين». وأمس استخدمت قوات مكافحة الشغب مجدداً الرصاص الحي لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة وصولاً الى رفض تنحية قائد عسكري شعبي. وامتدت التظاهرات الى خمسة احياء في بغداد، منها حي الزعفرانية بجنوب العاصمة، حيث اقدم المتظاهرون على حرق اطارات، وسمع ازيز الرصاص على غرار يوم الثلاثاء في وسط بغداد، في محيط ساحة التحرير التي انطلقت منها التظاهرة. ووفقاً لمصادر طبية نقل نحو عشرة اشخاص الى مستشفيات بغداد مشيرة الى انهم كانوا يعانون من الاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع او اصيبوا خلال عمليات التدافع. وامر رئيس الوزراء العراقي علد عبد المهدي باجراء تحقيق فوري بالحوادث التي رافقت المظاهرات. وقال عبدالمهدي في بيان له «انه في الوقت الذي يحزننا ويدمي قلوبنا وقوع اصابات بين ابنائنا المتظاهرين والقوات الامنية وتدمير ممتلكات عامة وخاصة ونهبها فاننا بدانا على الفور باجراء تحقيق مهني من اجل الوقوف على الاسباب التي ادت لوقوع هذه الحوادث». ووصف بعض المتظاهرين «بالمعتدين غير السلميين الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون وتهدد النظام العام والسلم الاهلي وتسببوا عمدا بسقوط ضحايا من المتظاهرين الابرياء ومن القوات الامنية التي تعرض افرادها للطعن بالسكاكين او الحرق بالقنابل اليدوية». واثنى على القوات الامنية العراقية «الذين اظهروا قدرا عاليا من المسؤولية وضبط النفس والالتزام بقواعد حماية المتظاهرين»

ويبدو ان المتظاهرين عازمون على الاستمرار في تحركهم. ففي الزعفرانية قال عبدالله وليد (27 عاماً) انه خرج للتظاهر امس «لدعم اخواننا في ساحة التحرير» التي ضربت القوات الأمنية طوقاً امنياً حولها. وأضاف في شارع تتمركز فيه مدرعات قوات مكافحة الشغب «نطالب بفرص عمل وتعيين الخريجين وتحسين الخدمات مضت علينا سنوات نطالب، ولاجواب من الحكومة». اما في حي الشعب ووسط سحب الدخان الناتج عن حرق الاطارات، قال محمد الجبوري الذي يعمل كاسباً رغم انه يحمل شهادة في الهندسة «نطالب بكل شيء، نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا، لادولة تتعدى على شعبها كما فعلت هذه الحكومة. نحن نتعامل بسلمية ولكنهم اطلقوا النار».

وفرقت قوات الأمن التظاهرات في بغداد ومدن عدة من جنوب البلاد بالقوة، اولاً بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. بعيد ذلك، في العاصمة خصوصا استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي الذي اطلقته في الهواء لساعات في ساحة التحرير. وأسفر ذلك عن مقتل ثلاثة اشخاص اثنان في بغداد احدهما توفي متأثراً بجروحه، وآخر في محافظة ذي قار جنوب العاصمة اضافة الى اصابة اكثر من 200 بجروح، بحسب تقارير طبية ووزارة الصحة. وبينما كانت عائلة المتظاهر الأول الذي قتل في بغداد تواريه الثرى في منطقة مدينة الصدر الشعبية ذات الغالبية الشيعية، ندد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن بـ«المندسين» الذين يسعون الى «نشر العنف». وبعد ذلك علق الرئيس العراقي برهم صالح على «تويتر» بالقول ان «التظاهر السلمي حقٌ دستوري ابناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين». وأضاف «أبناؤنا شباب العراق يتطلعون الى الاصلاح وفرص العمل واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة». من جانبها، اعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن «قلق بالغ»، داعية السلطات الى «ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات». وأبدت لجنة حقوق الانسان النيابية اعتراضها على «ردة الفعل الخطأ وأسلوب قمع التظاهرات السلمية» مؤكدة ضرورة ان «يتحمل الجميع مسؤوليته». من جهته دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى التحقيق في الموضوع، على غرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يرفع راية مكافحة الفساد.

