عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أعلن جهاز مكافحة الارهاب العراقي، عن احباط مخطط لاستهداف زاور اربعينية الامام الحسين عليه السلام جنوبي بغداد. وذكر الجهاز في بيان انه «وفق معلومات استخبارية دقيقة وبعملية استباقية نفذت قوة من جهاز مكافحة الارهاب عملية تفتيش في احدى المناطق الزراعية جنوب بغداد».

وأضاف انه «تم خلال العملية العثور على مواد متفجرة عبارة عن 20 كيسا من مادة TNT بزنة 750 كيلوغراما معدة للاستخدام في صناعة العبوات الناسفة، حيث كانت خلية ارهابية تابعة لتنظيم «داعش» الارهابي تخطط لاستهداف زوار اربعينية الحسين». وقُتل سبعة على الأقل من قوات الأمن العراقية ومن ميليشيا الحشد الشعبي وأصيب 16 آخرون الشهر الماضي في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من تنظيم «داعش». وقالت الشرطة العراقية، ان ثلاثة من افراد ميليشيا الحشد الشعبي وشرطيين قتلوا في هجوم على منطقة سيد غريب بقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين على بعد 50 كيلومتراً شمال بغداد في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

