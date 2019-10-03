عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدّة هجومه على التحقيق الذي اطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله معتبراً ايّاه «انقلاباً». وقال ترامب في تغريدتين على تويتر «لقد توصّلت الى استنتاج مفاده انّ ما يحدث ليس عزلاً بل هو انقلاب هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم، وعلى التعديل الثاني (للدستور) وعلى الدين والجيش والجدار الحدودي وعلى حقوقهم التي وهبها اياهم الله كمواطنين للولايات المتحدة الأميركية!».

ويشن ترامب هجوما واسع النطاق وفي كل الاتجاهات بعد مضي الديموقراطيين في مجلس النواب قدما في التحقيق الرامي الى عزل الرئيس البالغ 73 عاما بتهمة استغلال السلطة. وكان عميل في الاستخبارات قد تقدّم بشكوى بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ودفعت هذه الشكوى بالديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب الى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة اساءة الرئيس استخدام سلطته، وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما اذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود اليه امر ادانة ترامب وعزله او تبرءته وبالتالي استمراره في منصبه.

وخلال المكالمة الهاتفية طلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق يطال هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي يعتبر المرشّح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي ومواجهة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020. وكان هانتر بايدن عضواً في مجلس ادارة مجموعة غاز اوكرانية حين كان والده نائباً للرئيس باراك اوباما. في غضون ذلك حذرت ثلاث لجان في مجلس النواب وزير الخارجية مايك بومبيو من العواقب القانونية لعدم السماح لمسؤولين في وزارته بالادلاء بشهاداتهم في الكونغرس في نطاق التحقيق حول ما بات يعرف بقضية اوكرانيا. وقالت لجنة الاستخبارات ولجنة المراقبة والاصلاح ولجنة الشؤون الخارجية في بيان مشترك ان «أي جهد لردع الشهود من التحدث امام الكونغرس بمن فيهم موظفو وزارة الخارجية يعتبر غير قانوني وسيشكل دليلا على عرقلة تحقيق العزل» وشددت اللجان «نحن ملتزمون بحماية الشهود من محاولة التخويف والتنمر.. ونتوقع امتثالهم التام امام وزارة الخارجية» في اشارة الى طلب اللجان من موظفين حاليين وسابقين في الوزارة الادلاء بشهاداتهم حول اتهام ترامب بالضغط على الحكومة الأوكرانية.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد رفض طلب لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي شهادة موظفين في الخارجية في نطاق التحقيق حول ما بات يعرف بقضية اوكرانيا. وقال بومبيو في رد مكتوب بعث به الى رئيس لجنة الشؤون الخارجية اليوت انغل « انا قلق حول بعض جوانب طلب اللجنة التي لا يمكن فهمها سوى انها محاولة للتخويف.. التنمر ومعاملة موظفين متميزين بوزارة الخارجية بشكل غير ملائم».

واتهم بومبيو النواب الديموقراطيين بـ«محاولة ترهيب» الدبلوماسيين الذين يريدون استجوابهم في اطار الاجراء الهادف الى عزل الرئيس ترامب.

