عربيات ودوليات

سيدني- أ. ف. ب: طالبت المعارضة الأسترالية امس الحكومة بنشر محضر المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء سكوت موريسون ودونالد ترامب والتي افادت تقارير صحافية انّ الرئيس الأميركي طلب خلالها من كانبيرا المساعدة لتشويه سمعة خصوم سياسيين له. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» اوردت الاثنين انّ ترامب طلب من موريسون تزويده معلومات بهدف ضرب مصداقية التحقيق الذي كان المحقق الخاص روبرت مولر يجريه بشأن تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وطالب زعيم المعارضة انطوني البانيز بنشر المعلومات التي سلّمتها كانبيرا الى واشنطن في هذا الصدد، وذلك مع تصاعد المخاوف في استراليا من احتمال ان يكون رئيس الوزراء قد حاول مساعدة ترامب في تشويه سمعة خصوم سياسيين. وكان مكتب موريسون اقرّ الثلاثاء بأنّ رئيس الوزراء عرض شخصياً على ترامب «المساعدة والتعاون» مع التحقيق الذي تحدث الرئيس الأميركي عنه.

