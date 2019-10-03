عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطلاق النار على سيقان المهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة، وفقا لكتاب صدر حديثا. وورد في الكتاب، الذي اعده صحفيان من صحيفة «نيويورك تايمز» ان ترامب اقترح «اتخاذ اجراءات قاسية لردع المهاجرين»، تتضمن بناء جدران يمر فيه تيار كهربائي وخنادق تتجول فيها الأفاعي والتماسيح. ولم يصدر اي تعليق من البيت الأبيض على الكتاب. يذكر ان بناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك كان احد الاجراءات التي تعهد بها ترامب لمواجهة الهجرة. وقد خصصت وزارة الدفاع مبلغ 3.6 مليارات دولار للجدار الذي بدأت اعمال بنائه. ويحمل الكتاب عنوان «حروب الحدود: نظرة على سياسة ترامب الهجومية على الهجرة». ويعتمد الكتاب الذي الفه مايكل شير وجولي ديفيز على مقابلات مع اكثر من عشرة مسؤولين لم ترد اسماؤهم. ويعرض الكتاب الأحداث التي وقعت في اسبوع واحد من شهر مارس من العام الجاري (2019) حين افادت تقارير ان ترامب حاول ايقاف الهجرة من الجنوب لكن مساعديه اخبروه ان اقتراحه غير قانوني. وقال احد الخبراء ان «ترامب اقترح في محادثة خاصة مع مساعديه اطلاق النار على سيقان المهاجرين، لكنهم اخبروه ان ذلك غير قانوني». وكان ترامب قد دعا في احد خطاباته الى اطلاق النار على المهاجرين الذين يلقون الحجارة. ويفيد الكتاب ان ترامب اقترح بعض الاجراءات المتطرفة الأخرى. ورد في احدى فقرات الكتاب ان ترامب اقترح في محادثات خاصة «تعزيز الحدود بحفر خنادق وملئها بالماء واطلاق الثعابين والتماسيح فيها، وطلب من مساعديه السؤال عن تكاليف ذلك وكان يريد تزويد الجدار بمسامير وتيار كهربائي».

