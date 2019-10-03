عربيات ودوليات

سيول- الوكالات: اطلقت كوريا الشمالية امس مقذوفاً يبدو انه صاروخ بالستي بحر-أرض، وصف بأنه نظام اسلحة نووية صريح» غداة اعلان بيونغ يانغ عقد السبت محادثات على مستوى فرق العمل مع واشنطن حول النووي. وجرت العادة ان تقوم بيونغ يانغ بمناورات عسكرية عشية المحادثات الدبلوماسية، وهي طريقة كوريا الشمالية لتعزز موقفها في المفاوضات. وأعلنت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية ان صاروخاً اجتاز صباح الأربعاء 450 كيلومترا في اتجاه بحر اليابان، في شرق شبه الجزيرة الكورية، وحلّق على اقصى ارتفاع بلغ 910 كيلومترا. وأضافت ان هذا الصاروخ «قد يكون من نوع بوكغوكسونغ-1» اي انه صاروخ بالستي بحر-أرض اُطلق من غواصة ويتمّ تطويره في الوقت الراهن في كوريا الشمالية. وتابع الجيش الكوري الجنوبي «أفعال من هذا القبيل لا تساعد على تهدئة التوترات في شبه الجزيرة الكورية ونحثّ (كوريا الشمالية) مرة جديدة على وضع حدّ لها بشكل فوري».

ويعود تاريخ اول تجربة لصاروخ «بوكغوكسونغ-1» الى 24 اغسطس 2016. وقد حلّق حينها على ارتفاع 500 كيلومترا في اتجاه اليابان، ما جعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون يؤكد ان الأراضي القارية الأميركية باتت في مرمى غواصة تعبر المحيط الهادئ.

وفي يوليو، نشرت وسائل اعلام كورية شمالية رسمية صوراً تُظهر كيم متفقداً غواصة جديدة، ما اثار الخشية من تطوير بيونغ يانغ نظام صواريخ بالستية بحر-أرض. وقد يثبت اطلاق كوريا الشمالية صاروخ بالستي بحر-أرض ان بيونغ يانغ تجاوزت مرحلة جديدة على مستوى ترسانتها العسكرية وباتت قادرة على ضرب ابعد من شبه الجزيرة الكورية. وأكد خبراء ان هذا الصاروخ البالستي ارتفع الى اقصى حدّ تقريباً. وأوضحوا انه قد يكون صاروخاً متوسط المدى قادراً على عبور حوالى الفي كيلومتر. ووصف الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فيبين نارانغ ان مقذوف امس هو «نظام اسلحة نووية صريح» على عكس السلسلة الأخيرة من عمليات اطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

