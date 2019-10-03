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وفدان من أميركا وطالبان في باكستان


اسلام اباد- أ. ف. ب: أعلن المتحدث باسم طالبان أن القيادي في الحركة الملا باردار توجه إلى باكستان أمس لإجراء محادثات مع المسؤولين في هذا البلد بينما تحدثت معلومات غير مؤكدة عن وجود المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد في العاصمة إسلام أباد. وفي حال تأكدت صحة هذه المعلومات، فسيكون ذلك أول فرصة معلنة لاجتماع بين طالبان والولايات المتحدة منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المفاوضات بين الطرفين في سبتمبر الماضي. وقال المتحدث باسم المتمردين ذبيح الله مجاهد في تغريدة إن باكستان هي المحطة الرابعة من جولة للملا باردار شملت روسيا والصين وإيران.


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