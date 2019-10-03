عربيات ودوليات

الرياض- واشنطن- «كونا»: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن «ما ذكره متحدث النظام الإيراني من ان المملكة ارسلت رسائل للنظام الايراني هو أمر غير دقيق». وقال الجبير في تغريدات نشرها فجر امس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «ان ما حدث هو ان دولا شقيقة سعت للتهدئة وأبلغناهم أن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة».وتابع «اننا ابلغناهم أن التهدئة يجب ان تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر اعماله العدائية في المنطقة ونقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائما وبشكل واضح في كل المحافل واخرها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة».

واستطرد «اعيد موقف المملكة هنا لعلهم يسمعون.. أوقفوا دعمكم للارهاب وسياسات الفوضى والتدمير والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية وتطوير أسلحة الدمار الشامل وبرنامج الصواريخ الباليستية.. تصرفوا كدولة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية للارهاب». وأوضح الجبير انه بشأن ما اشار اليه متحدث النظام الإيراني عن التهدئة في اليمن فإن المملكة «لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني فاليمن شأن اليمنيين بكل مكوناتهم» مشيرا الى أن سبب ازمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه.

وقال الوزير السعودي «اخر ما يريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن فهو الذي يزود أتباعه بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف ابناء اليمن وأمن المملكة ودول المنطقة كجزء من نهج هذا النظام التوسعي الساعي لفرض سيطرته على الدول العربية عبر الميليشيات التابعة له». وتساءل الجبير ان «كان النظام الإيراني يريد السلام والتهدئة في اليمن فلماذا لم يقدم عبر تاريخه أي مساعدات تنموية أو إنسانية للشعب اليمني الشقيق بدلا من الدمار الذي تجلبه الأسلحة والصواريخ الباليستية؟».

الى ذلك أعلنت قيادة القوات البحرية الاميركية في الشرق الأوسط «نافسنت» ان قائد القوات جيم مالوي توجه الى الرياض للقاء نظيره السعودي الفريق الركن فهد الغفيلي وذلك بعد الهجوم الأخير على منشآت نفط سعودية.

وذكرت «نافسنت» في بيان أن مالوي سيبحث خلال الزيارة الدور القيادي للبحرية السعودية في الجهود الإقليمية لتعزيز الدفاعات ضد العدوان الإيراني. ونقل البيان عن مالوي قوله إن «المشاركة والعمل من كثب مع النظراء الإقليميين أمر ضروري للحفاظ على قوة الردع» مبينا أن السعودية تعد «حليفا رئيسا في تعزيز الأمن الإقليمي وأن قيادة اللواء الركن الغفيلي وشراكته من الأهمية بمكان في تلك الجهود». وأكد مالوي «اننا ننسق سبل الدفاع عن السعودية وعن جميع الشركاء الإقليميين وفي جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون على التجارة البحرية داخل الشرق الأوسط وخارجه». وأشار البيان إلى أن منطقة عمليات الأسطول الأميركي الخامس «تضم حوالي 2.5 مليون ميل مربع من مساحة المياه وتشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي». وأوضح ان هذه المساحة تضم 20 دولة وثلاث نقاط اختناق حرجة هي مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب في الطرف الجنوبي لليمن».

