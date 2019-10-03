عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: اكد المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي أن بلاده ستوصل خفض الالتزامات النووي، حتى تصل للنتائج المرغوبة. ونقل الموقع الرسمي للمرشد قوله، خلال لقائه مع قادة الحرس الثوري، «سوف نستمر في تخفيض الالتزامات».وأضاف «المسؤولية على وكالة الطاقة الذرية ويجب عليهم تنفيذ التخفيض، بطريقة دقيقة وكاملة وشاملة، وكذلك الاستمرار حتى نصل للنتائج المطلوبة».

في غضون ذلك اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني امس ان بلاده وافقت على الاطار العام للمبادرة الاوروبية التي قادها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتسوية الازمة مع الولايات المتحدة الاميركية.

وقال التلفزيون الحكومي الايراني ان روحاني قال في كلمة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء «وافقنا على الاطار العام للمبادرة الاوروبية التي طرحت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك مع تحفظنا على العبارات الخاطئة الواردة فيها». وأوضح روحاني ان المبادرة الاوروبية كانت تتضمن عدم سعي ايران الى امتلاك السلاح النووي ومساعدتها في توفير السلام والامن في المنطقة والممرات المائية في مقابل الغاء واشنطن كل العقوبات والبدء فورا السماح لطهران ببيع نفطها وتحصيل عوائده المالية واضاف ان «الاميركيين كانوا مستعدين لاستغلال هذه القضية وتحويلها الى قنبلة خبرية للاستفادة منها داخليا لكن هذا لم يكن يهمنا وما يهمنا هو تحقيق مصالحنا الوطنية».

من جهة ثانية أكد الرئيس الإيراني التقارير التي أفادت برفضه إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موضحاً أنه لم يوافق عليها لأن ترامب «أراد الاستفادة من المحادثات المحتملة للاستهلاك الداخلي»، حسب تعبيره.

ووفقاً لوكالة «إيسنا» فقد أكد روحاني أن» الرئيس الأميركي قال في رسالة خاصة إنه يريد رفع العقوبات وليس في العلن وأن الذكاء الإيراني حتم علينا ألا نقبل بتلك الرسالة الخاصة»، وفق قوله. وقال الرئيس الإيراني إنه «لو قال ترامب علناً إنه يريد رفع العقوبات أوعلى الأقل لن يواصل نهج الضغوط القصوى، لكان بالإمكان إجراء محادثات».

وأضاف» أنا أشكر الرئيس الفرنسي على جهوده المبذولة لإجراء محادثات، لكن ليست باريس ولا طهران مسؤولتين عن فشل المحادثات، بل إن البيت الأبيض هو من عرقلها».

من جانبه وصف مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي اوضاع الاتفاق النووي الموقع بين بلاده والدول الكبرى بانها «غير جيدة» داعيا الى العمل على انقاذه من كل الاطراف المعنية. ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية «ارنا» عن عراقجي قوله ان بلاده سعت مع الدول الاوروبية وروسيا والصين للتوصل الى «اتفاق متوازن الا ان هذا التوازن اختل بسبب النهج الاحادي الاميركي». وتوصلت ايران مع دول مجموعة «1+5» التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا منتصف عام 2015 لاتفاق شامل ينهي ازمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاما. ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة على ايران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي الا ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في مايو 2018 واعاد فرض سلسلة من العقوبات المالية والمصرفية والنفطية ضد ايران. من جانبها ردت ايران بتقليص تعهداتها النووية واستئناف بعض انشطتها النووية التي كانت متوقفة بموجب الاتفاق النووي كتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5% بدلا من 3.67 % المسموح بها في الاتفاق ومباشرة العمل في مجال الابحاث والتطوير النووي.

