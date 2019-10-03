عربيات ودوليات

رام الله- كونا: كشف نادي الاسير الفلسطيني امس ان 95% من المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب منذ اللحظة الاولى لاعتقالهم واثناء التحقيق وبعد الزج بهم في المعتقلات.

وقال النادي في بيان صحافي ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنتهج اساليب متعددة لتعذيب الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين جسديا ونفسيا كأداة للانتقام منهم وسلب انسانيتهم والاهم الضغط عليهم من اجل الحصول على اعترافات خلال فترة التحقيق. واوضح ان 73 أسيرا قتلهم الاحتلال بعد تعرضهم للتعذيب منذ عام 1967 مشيرا الى ان قضية الاسير عرفات جرادات عام 2013 الذي استشهد في زنازين معتقل مجدو بعد خمسة ايام من اعتقاله نتيجة التعذيب.

وبين ان مفهوم التعذيب لا يقتصر فقط على العنف المستخدم بحق الاسير خلال الاعتقال والتحقيق بل ان جميع الاجراءات التنكيلية التي يواجهها الاسرى داخل المعتقلات تندرج تحت اطار التعذيب وابرز هذه الادوات العزل الانفرادي واحتجاز الاسرى في ظروف قاسية وقاهرة لا تتوفر فيها ادنى الشروط الصحية. واشار الى ان عمليات القمع التي تنفذها وحدات القمع التابعة لادارة معتقلات الاحتلال تبرز كأحد ابرز اساليب التعذيب الجماعي للاسرى. وقال نادي الأسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال تمارس اساليب التعذيب النفسي والجسدي بحق المعتقل منذ اللحظة الاولى لاعتقاله من خلال الضرب بأعقاب البنادق على انحاء متفرقة من الجسد. واضاف ان من اساليب التحقيق المتبعة الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة تصل الى 20 ساعة وتقييد المعتقل اثناء فترة التحقيق وشد القيود لمنع الدورة الدموية من الوصول لليدين والضرب والصفع والركل والاساءة اللفظية والاذلال المتعمد. وجاء بيان نادي الاسير بعد نقل الاسير سامر العربيد (44) عاما الى المستشفى في حال الخطر الشديد جراء التعذيب.

ونقل نادي الأسير عن محامي العربيد انه فاقد للوعي ويعاني من كسور في القفص الصدري ورضوض وآثار ضرب في جميع انحاء جسده وفشل كلوي شديد. واعتقل العربيد قبل نحو اسبوع من رام الله وتقول سلطات الاحتلال انه مسؤول عن تفجير عبوة ناسفة قرب رام الله اسفرت عن مقتل مستوطنة اسرائيلية.

