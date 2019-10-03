عربيات ودوليات

القدس المحتلة- أ. ف. ب: واجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يسعى للبقاء في منصبه، يوما صعبا امس مع جلسة استماع حول قضايا فساد واستمرار فشل المحادثات مع خصمه بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة. وحضر محامو نتانياهو جلسة استماع تمهيدية قبل الاتهام امام النائب العام أفيخاي ماندلبليت الذي يفترض أن يقرر ربما في الأسابيع المقبلة ما إذا كان سيتهم نتانياهو بـ«الفساد» و»الاحتيال» و»اساءة الائتمان» في ثلاث قضايا. ولم يحضر رئيس الوزراء نفسه. وتشكل الجلسة المغلقة فرصة أخيرة لإقناع النائب العام بأنه لا ينبغي توجيه الاتهام إليه. وستستمر الجلسات أربعة أيام. وطلب نتانياهو الذي يؤكد براءته ويدين ما يعتبره «حملة شعواء» ضده أن تبث الجلسة مباشرة «ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء»، مؤكدا أنه «ليس لديه ما يخفيه». ورفض النائب العام هذا الطلب، معتبرا أن الجلسة ا»تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية» وليس إلى «إقناع الجمهور». وتأتي جلسة الاستماع لنتانياهو في الوقت الذي وضعته نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في 17 سبتمبر في موقع صعب حيث بات يصارع لتخطيط كيفية البقاء في الحياة السياسية ومواصلة حكمه كأطول رئيس وزراء في إسرائيل. وللقيام بذلك، سيتعين عليه تجاوز التحديات المزدوجة المتمثلة في اتهام فساد محتمل ضده في الأسابيع المقبلة ونتائج الانتخابات التي لم تمنحه ولم تمنح منافسه بيني غانتس طريقًا واضحًا لتشكيل تحالف يحظى بالأغلبية.

