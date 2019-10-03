عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: دعا رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى استجلاء الحقيقة أمام المواطنين وعددًا من الوزراء لحضور الجلسة العامة الأسبوع المقبل لإلقاء بيان أمام البرلمان الذي وجه انتقادات قاسية للحكومة وقال إنها تغط في سبات عميق. وقال عبد العال إن المؤشرات التي تصدرها مراكز الاقتصاد العالمية حول تحسن الاقتصاد المصري تثير الغيرة والحقد والحسد، وكذلك ترتيب الجيش المصري بين أقوى جيوش العالم والأقوى في المنطقة، مضيفا: «الجيش كان لابد أن يستهدف ويتم التشكيك في رجال القوات المسلحة بالتالى مش عايزين لا جيش أو اقتصاد قوي عشان نظل تحت». وأكد على أن المغرضين حولوا الحديث عن إشادته بألمانيا بأنه إشادة بهتلر، من أجل إجبارنا على الصمت وعدم الحديث وهو أمر غير مقبول إطلاقا قائلا: «مش هنبطل كلام وهنتكلم ولن يوقفنا أحد ونحن نسير فى الطريق الصحيح». ونفى عبدالعال، ما روج له البعض بأن ما جاء في جلسة الثلاثاء من انتقادات للحكومة الهدف منه «محاولة تنييم الناس»، قائلا: ثورة المجلس لن تهدأ إلا بعد وصول الحقيقة للمواطنين.. وأي مقصر لن نصمت عليه». وتابع موجها حديثه حول من وصفهم بمجموعة الحاقدين من الداخل التي تغذى الخارج قائلا: ما هو لازم يجند بعض ضعاف النفوس داخل الدولة ويفسر أي كلام ويبدأ يعمل منه أي كلام.. لذا لن نرد على حرافيش أحدهما سكران والثاني مخمور والثالث مجنون».

وقال إن مصر تسير في إطار بناء بنية تحتية وأساسية على مستوى عال، من طرق وأنفاق فى سيناء وكباري على النيل ومحطات وقود وغيرها من الضوابط التى تخدم المنظومة.

واستشهد بمحافظة أسوان التى كانت طوال السنوات الماضية دون أي بينة تحتية وأساسية مما جعلها بعيدة عن العالم والقاهرة ذاتها، وأيضا حلايب وشلاتين، مؤكدا أنه لو كان هناك بنية تحتية وطرق تربط هذه المحافظات بالقاهرة كان الوضع سيتغير كثير. vمن جانبه، قال النائب محمد عقل، إن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس كانت تاريخية.

وتابع عقل خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس: البرلمان شال الشيلة كاملة مع القيادة السياسية والجيش وباقي الأجهزة، ولكن كانت الحكومة في إجازة وسبات عميق من مصالح وهموم الشعب المصري». وأضاف: «نريد تفعيل دور البرلمان في مواجهة الحكومة، كلنا في خندق واحد»، مؤكدا أن المواطن له كل الشكر والتقدير وهو صاحب الرسالة القوية خلف القيادة السياسية».

