دوليه

احتفت وسائل الإعلام الألمانية أمس بـ «بأبطال» بايرن ميونيخ الذي عادوا أول من امس من «أمسية انتصار تاريخي» على توتنهام الإنكليزي 7-2 في دوري أبطال أوروبا، مستذكرين نصف نهائي مونديال 2014 حين فاز منتخب بلادهم على غريمهم البرازيلي المضيف 7-1.

ورأت صحيفة «بيلد» أن «البافاريين دون رحمة أجبروا وصيف بطل دوري أبطال أوروبا على الركوع 7-2. نتيجة تذكر بفوز ألمانيا 7-1 في البرازيل».

وكانت الخسارة التي تلقاها توتنهام الأكبر لأي فريق إنكليزي على أرضه في المسابقات القارية. كما أصبح «سبيرز» أول فريق إنكليزي يتلقى سبعة أهداف أو أكثر قاريا منذ يوليو 1995 حين خسر الفريق اللندني بالذات 0-8 أمام الفريق الألماني كولن في كأس انترتوتو المؤهلة لكأس الاتحاد الأوروبي حينها، بحسب موقع «أوبتا» للاحصاءات. واحتلت مصطلحات مثل «ألغى»، «أذل»، «تفوق»، العناوين لتلخيص ما قام بايرن في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية في معقل توتنهام الذي مني بأقسى هزيمة على أرضه في البطولات الكبرى المحلية والقارية على السواء، فيما عنون موقع «سبورت 1» الرياضي: «بايرن يقدم مهرجان أهداف تاريخيا».

واعتبر الموقع أن بايرن بعث بـ «رسالة» للفرق المنافسة، مضيفا «بفضل أربعة أهداف من سيرج غنابري وهدفي الاطمئنان من روبرت ليفاندوفسكي، نجح بايرن في أول امتحان كبير لهذا الموسم الدولي بمجد وبريق». وبالنسبة لصحيفة «دي فيلت»، قدم لاعبوا بايرن «أداء كبيرا في لندن، سيطوا على منافسيهم وبعثوا بهذا المهرجان التهديفي رسالة واضحة جدا للمنافسين».

وفي وقت أشادت غالبية وسائل الإعلام بثنائي الهجوم سيرج غنابري والبولندي ليفاندوفسكي، ركزت مجلة «كيكر» على دور الحارس القائد مانويل نوير الذي أنقذ فريقه ثلاث مرات في الشوط الأول حين كانت المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.

