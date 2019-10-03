دوليه

يسعى كل من أرسنال الإنكليزي، وصيف بطل الموسم الماضي، وإشبيلية الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب، الى تأكيد بدايته القوية في الموسم الجديد من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، فيما يخوض القطب الإنكليزي الآخر مان يونايتد رحلة هولندية محفوفة بالمخاطر. وبعد أن حسم ما أعتبر أقوى مواجهات دور المجموعات بفوزه الكبير في الجولة الأولى خارج قواعده على إينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة، يبدو أرسنال مرشحا بقيادة خبير المسابقة المدرب الإسباني أوناي إيمري الى إضافة فوز ثان اليوم في المجموعة السادسة على حساب ضيفه ستاندار لياج البلجيكي. ويدخل النادي اللندني اللقاء ضد ضيفه البلجيكي الذي خسر جميع مواجهاته الأربع السابقة مع «المدفعجية»، أحدها بسباعية نظيفة في الدور الثاني من كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1993-1994، بمعنويات مرتفعة بعد أن حافظ على سجله الخالي من الخسارة لسبع مباريات متتالية ضمن جميع المسابقات بتعادله الإثنين خارج ملعبه مع مان يونايتد 1-1 في الدوري الممتاز. ويبدأ المسعى الجدي لأرسنال نحو اللقب اعتبارا من مباراة اليوم لأن فوزه بها سيمنحه أفضلية هامة لحسم احدى بطاقتي المجموعة الى الدور الثاني بما أن ستاندار لياج فاز أيضا بمباراته الأولى 2-0 على فيتوريا غيمارايش البرتغالي الذي يستقبل بدوره إينتراخت فرانكفورت. وفي المجموعة الأولى، يأمل إشبيلية التحضر بأفضل طريقه لرحلته الأحد الى «كامب نو» من أجل مواجهة برشلونة في الدوري المحلي، وذلك عندما يتواجه للمرة الأولى على الإطلاق مع ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي.ويبدو صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (خمسة بينها ثلاثة تواليا بين 2014 و2016) مرشحا لإضافة فوز ثان بعد الذي حققه في الجولة الأولى على حساب مضيفه المتواضع قره باغ الأذربيجاني (3-0). وفي المجموعة الثانية عشرة، يواجه مان يونايتد بطل 2017 اختبارا صعبا جديدا لخط هجومه عندما يحل ضيفا على ألكمار الهولندي. ويعاني يونايتد الأمرين هذا الموسم ما جعله يتقهقر في المركز العاشر محليا بعد فشله في ترجمة الفرص الكثيرة التي حصل عليها الإثنين أمام ضيفه أرسنال.

