دوليه

قال يان فيرتنخن، مدافع توتنهام إن الألم يعتصره عقب الخسارة المذلة 2-7 على أرضه أمام بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا، أول من أمس، لكنه شجع فريقه على التكاتف والنهوض من الكبوة. وأبلغ فيرتنخن (32 عاما) محطة «توك سبورت» الإذاعية «أشعر بألم شديد وبالأسف، وبكل المشاعر السلبية، ومن المحرج الوقوف أمامكم». وأضاف «هذا موقف سيىء، لكن هذه المجموعة متحدة، يجب أن نبقى أقوياء وسننتفض.. لن نتهرب من ذلك ويجب أن نتحمل المسؤولية، وهذا ما سنفعله». وعجز توتنهام، وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي، عن الاحتفاظ بالثبات. وجاءت هزيمة الثلاثاء عقب التعادل 2-2 أمام أولمبياكوس في افتتاح جولات المجموعة الثانية، الشهر الماضي. وأضاف في رسالة للجماهير «استمروا في تشجيعنا، وأؤمن بأن الفريق سيجتاز هذا الموقف.. المباراة المقبلة في الدوري فرصة للتخلص من هذا الشعور».

