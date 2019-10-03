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غاياردو سعيد بفوز ريفر بليت


علق مدرب لريفر بليت الارجنتيني مارسيلو غاياردو على فوز فريقه، فجر أمس، على بوكا جونيورز 2-0، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس.
وقال غاياردو، في تصريحات أبرزتها شبكة» تيك سبورت الأرجنتينية: «نملك لاعبين أذكياء ويلعبون المباريات بشجاعة واقتناع». وأضاف: «حقننا نتيجة جيدة للغاية على ملعب المونيمونتال، خاصة أننا نعرف كيف نلعب جيدًا خارج ملعبنا وكيف نواجه المواقف الصعبة، وهذا يعطينا الكثير من الراحة قبل الإياب في لا بومبونيرا».
وتابع: «لقد حققنا فوزًا عادلًا، بعد أن تفوقنا خلال المباراة بحثًا عن الانتصار الذي غاب في مواجهة الدوري». وواصل: «نحن فريق يميل إلى المخاطرة، وأحيانًا تتم مكافأتنا في المباريات وفي أحيان أخرى هذا لا يحدث، ولكن اليوم حصلنا على المكافأة التي نستحقها».
وأكمل: «لقد سجلنا هدفين ولعبنا بشكل جيد للغاية. هذا هو السبب في أننا يمكن أن نكون هادئين وسعداء للغاية، أما البوكا فقد ركزوا على الركض في الهجمات المرتدة واستغلال المساحات التي تركناها في الدفاع».


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