دوليه

أعلن نادي كارديف سيتي الويلزي امس، أنه سيستأنف قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي يلزمه دفع مبلغ ستة ملايين يورو لنادي نانت الفرنسي كدفعة في صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا.

وقال النادي المشارك في بطولة إنكلترا في بيان «هناك دليل واضح على أن الانتقال لم ينجز أبدا وفقا للمتطلبات التعاقدية المتعددة التي طلبها نانت، مما يجعله لاغيا وباطلا». وأضاف «سنستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في لوزان للحصول على قرار يأخذ في الاعتبار كل المعلومات التعاقدية ذات الصلة، ويوضح الوضع القانوني الكامل بين الناديين».

وكان نانت قد تقدم بشكوى أمام «فيفا» في فبراير الفائت إثر رفض كارديف الذي هبط في نهاية الموسم الماضي من الدوري الممتاز الى دوري الدرجة الإنكليزية الأولى، دفع قيمة صفقة انتقال سالا إلى صفوفه والبالغة 17 مليون يورو، بعدما لقي الأرجنتيني حتفه بسقوط الطائرة التي كانت تقله من نانت الفرنسية الى العاصمة الويلزية، في بحر المانش في 21 يناير.

