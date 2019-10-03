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دوليه

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كرم بلغ نصف نهائي سباق 400 متر


تأهل اللاعب يوسف كرم اول من امس الى نصف النهائي في مسابقة 400 متر ضمن بطولة العالم لالعاب القوى «الدوحة 2019» بعد ان حل رابعا بزمن قدره 74 .45 ثانية.وجاء في المركز الاول في هذه المسابقة الاميركي ميشيل نورمان بزمن قدره 00 .45 ثانية فيما حل في المركز الثاني الجامايكي ديمش غايي بزمن قدره 02 .45 ثانية وجاء ثالثا البوتسواني لايانقو سكوتش بزمن قدره 10 .45 ثانية. واشاد رئيس وفد المنتخب عضو مجلس ادارة اتحاد العاب القوى د. مانع العجمي بالانجاز الكبير الذي حققه اللاعب كرم والذي يضاف الى الانجاز الذي حققه زميله اللاعب يعقوب اليوحه الذي حل رابعا في سباق 110 متر حواجز والتأهل لنصف نهائي السباق. واعرب العجمي عن اعتزازه بالنتيجة المشرفة التي حققها اللاعب كرم في ظل المنافسة الشديدة التي شهدتها البطولة والتي تمثلت في مشاركة افضل ابطال العالم في هذه المسابقة واصحاب الارقام القياسية العالمية. وقال ان هذه النتيجة جاءت بعد أشهر من التدريبات المتواصلة والجهود الكبيرة والاشراف المتواصل من الفنيين والاداريين في اتحاد اللعبة.


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