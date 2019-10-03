دوليه

كبد الهلال السعودي ونجمه المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميس، مضيفه السد غاليا ثمن طرد لاعبه عبد الكريم حسن في الشوط الأول، ليخرج بفوز عريض بنتيجة 4-1 في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وشكل طرد الظهير الأيسر حسن، أفضل لاعب في آسيا لعام 2018، في الدقيقة 35، نقطة تحول في المباراة التي أقيمت على ستاد جاسم بن حمد، وأنهاها الهلال بأفضلية كبيرة قبل مباراة الاياب التي يستضيفها في الرياض في 22 أكتوبر. ويلاقي الفائز في هذه المواجهة (نهائي منطقة غرب آسيا)، الفائز من المواجهة بين أوراوا ريد دايموندز الياباني وغوانغجو ايفرغراند الصيني، في الدور النهائي الذي يقام في التاسع من نوفمبر و24 منه. ولم تخيب المباراة في العاصمة القطرية، الآمال بمنافسة قوية بين ناديين يعدان من الأبرز عربيا، وبطلان رفع كل منهما كأس المسابقة القارية الأهم مرتين (1989 و2011 للسد، 1991 و2000 للهلال). وأتت أهدافها عبر غوميس خطأ في مرمى فريقه (14)، قبل أن يمنح بنفسه التعادل للهلال (33)، ويصنع تمريرة حاسمة للهدف الثاني الذي سجله علي البليهي (45). وجاء الهدف الثالث للهلال عن طريق لاعب السد سالم الهاجري خطأ في مرمى فريقه (60)، وأضاف محمد الشلهوب الرابع للفريق السعودي (67). ووضع لاعبو الهلال باشراف مدربهم الروماني رازفان لوشيسكو، السد ومدربه الاسباني تشافي هرنانديز، أمام مهمة شبه مستحيلة في لقاء الاياب، بعدما ألحقوا بالسد خسارته الأولى في المسابقة على أرضه بعد خمسة انتصارات متتالية، بحسب احصاءات الاتحاد الآسيوي.

وقال لوشيسكو «النتيجة طبيعية عطفا على الفرص والأداء، كما ان طرد لاعب من السد منحنا أفضلية أكثر والفوز مستحق بالنسبة لنا». من جهته، لم يخف تشافي شعوره بـ «خيبة أمل كبيرة، نحن كنا الأفضل حتى (...) طرد عبد الكريم حسن»، معتبرا أن السد خاض «مباراتين، مباراة قبل الطرد ومباراة بعد الطرد». أضاف «كان من الصعب الدفاع والهجوم بعشرة لاعبين فقط»، رافضا التطرق الى القرارات التي اتخذها الحكم العماني أحمد الكاف. وشدد النجم السابق لبرشلونة الاسباني على تبقي «شوط آخر من 90 دقيقة (مباراة الاياب) وسنبذل قصارى جهدنا خلال اللقاء من أجل تحقيق الفوز»، على رغم أن بطل قطر سيخوضه بغياب اثنين من أبرز لاعبيه بسبب الايقاف، هما حسن والمهاجم الجزائري بغداد بونجاح. واختير الهلالي سلمان الفرج أفضل لاعب في المباراة.

