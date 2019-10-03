دوليه

صعد الاتحاد الى المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، اثر فوزه على ضيفه التعاون 3-1 أول من أمس في لقاء مؤجل من المرحلة الثانية. وسجل للاتحاد عبدالعزيز البيشي (4) والأرجنتيني ايميليانو فيشيو (34) والبرازيلي رومارينيو داسيلفا (59)، وللتعاون الكاميروني لياندر تاوامبا (67).ورفع الاتحاد رصيده الى 9 نقاط، بينما بقي التعاون على رصيده السابق 4 نقاط مع مباراة مؤجلة أمام الرائد. وضرب الاتحاد باكرا عندما استثمر عبدالعزيز البيشي كرة فشل الحارس البرازيلي كاسيو دوس آنجوس في الامساك بها ووضعها قوية داخل شباكه (4)، ثم لاحت فرصة للاتحاد لمضاعفة النتيجة لكن تدخل الحارس ألغى خطورتها عندما حول الكرة لركنية (15).ومن هجمة سريعة تمكن الاتحاد من اضافة هدف ثان عندما كسر فيشيو مصيدة التسلل وواجه الحارس قبل أن يتجاوزه ويضع الكرة في المرمى الخالي (34). وفي الشوط الثاني، عزز الاتحاد تقدمه بهدف ثالث وكرر سيناريو الهدف الثاني عندما كسر رومارينيو داسيلفا مصيدة التسلل ولعب الكرة مباشرة على يسار آنجوس (59)، قبل أن ينجح التعاون في تقليص الفارق عندما ارتقى تاوامبا لكرة عرضية ولعبها برأسه داخل المرمى (67).وانقذ فواز القرني مرماه من هدف محقق عندما تصدى لرأسية احمد عسيري (85) قبل أن يتألق حارس التعاون ويبعد كرة الصربي الكسندر بريوفيتش لركنية (86).

