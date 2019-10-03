دوليه

يخوض الزمالك اختبارا قويا اليوم عندما يواجه المقاصة في الجولة الثانية للدوري الممتاز المصري فيما يلعب بيراميدز مع طنطا.

ونجح الزمالك في الفوز خلال الجولة الأولى بهدف نظيف على الاتحاد السكندري فيما انتصر المقاصة على أسوان بنتيجة 3-2. والتقى الفريقان في أواخر أغسطس الماضي بربع نهائي كأس مصر وفاز الزمالك بهدف نظيف.

ويخطط الزمالك للفوز للاستمرار في المنافسة على القمة أملا في حصد اللقب في النهاية والذي كان قريبا جدا من الفريق الأبيض في الموسم الماضي لولا السقوط المدوي في الجولات الأخيرة ما حول وجهة الدرع الى الأهلي.

ويغيب عن الزمالك محمود حمدي الونش للاصابة فيما تأكدت جاهزية الثنائي محمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز للقاء اليوم بعد غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري بالجولة الأولى.

ومن المنتظر أن يدفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك بتشكيلة تضم كل من: محمد عواد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وحمدي النقاز وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وشيكابالا ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

على الجانب الآخر، يطمح أحمد حسام ميدو مدرب المقاصة الى تحقيق الفوز أملا في المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة. ويعرف ميدو كل شيء عن لاعبي الزمالك خاصة وأنه أحد أبناء النادي ودربه من قبل كما أنه سبب له متاعب في مباراة كأس مصر مؤخرا. ويعتمد ميدو على تشكيلة تضم محمود حمدي وأحمد مودي وحسني فتحي وعاصم سعيد ومحمد دسوقي وصلاح ريكو وخالد أوتشو ومحمد رمضان وباولن فوافي ومحمد ابراهيم وعمرو مرعي.

وفي لقاء آخر، يسعى بيراميدز للحفاظ على سجله الجيد في البطولة بعدما سحق انبي برباعية نظيفة في الجولة الأولى.

