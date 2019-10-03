دوليه

واصل العهد اللبناني مشوار السعي الى لقب أول على المستوى القاري، بفوزه أول من أمس على ضيفه الجزيرة الأردني 1-0 في بيروت في اياب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي. وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا في عمان (0-0)، ليحسم العهد على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، الدور نصف النهائي (نهائي غرب آسيا) لصالحه.

وبلغ العهد بطل لبنان النهائي الأول في تاريخه في المسابقة، ويجد نفسه أمام فرصة أن يصبح أول فريق من «بلاد الأرز» يحرز اللقب، بعدما اخفاق النجمة (2005) والصفاء (2008). وقال مدرب العهد باسم مرمر: «الحلم صار أبعد لأنه يجب أن نعمل أكثر من أجل تحقيق الهدف. المباراة أعطت دفعا معنويا للاعبين». وأضاف: «اللاعبون كان لديهم حرص زائد لعدم الخروج من المسابقة. الضغط على اللاعبين هو ما جعل مباراة الذهاب تنتهي بالتعادل السلبي. اليوم من البداية كان هناك اصرار من اللاعبين ولعبنا بأريحية كبيرة». وتابع: «الحلم يقترب ونحن بحاجة الى دعم الجميع في لبنان، الوصول الى النهائي هو له تأثير كبير على كرة القدم اللبنانية»، مؤكدا أن «تفكيرنا الآن منصب على المباراة النهائية وكل التحضيرات ستكون» من أجلها.

