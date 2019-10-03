دوليه

ساند الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي باياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيل. وكان جينيراسيون رفض تأجيل المباراة 24 ساعة ونقلها الى الاسكندرية بدلا من القاهرة ورفض خوض المباراة ويطالب بالتأهل واستبعاد الزمالك.

وقال الاتحاد «ما يتعلق باستفسار الاتحاد الأفريقي حول اقامة مباريات ضمن مسابقة الدوري المحلي بملاعب القاهرة خلال الأسبوع الماضي فان الاتحاد المصري لكرة القدم يهمه أن يؤكد على أنه لم يتوان في الرد سريعا ورسميا بأن المباريات المشار اليها لعبت جميعا بدون حضور جماهيري».

وتابع: «كانت أطرافها أندية غير جماهيرية بعكس الموقف فيما لو كانت أطراف بها تتمتع بشعبية كبيرة مثل الزمالك والأهلي يتوقع أن يكون لمشاركتها تواجد جماهيري كبير».

وأضاف: «يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على موقفه الثابت والداعم لكل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية اضافة الى التزامه التام بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بصالح الوطن كما أن العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد المصري بالاتحادات القارية والاقليمية محل اهتمام وحرص من جميع المسؤولين في الدولة».

وواصل: «على هذا الأساس لم يكن أمام الاتحاد المصري لكرة القدم خيار آخر وفق ما ورد اليه من مكاتبات من الجهات المعنية بعدم اقامة مباريات بحضور جماهيري الأسبوع الماضي سوى بستاد برج العرب حماية للجماهير لاسيما وأن ستاد برج العرب قد شهد نجاحا كبيرا لدى استضافته لنهائي بطولة كأس مصر ومباراة السوبر بحضور جماهيري».

وأكمل: «وفق ذلك تم التعامل مع مباريات الاتحاد السكندري والأهلي والزمالك والمصري وجميعها من الأندية ذات الشعبية الكبيرة خاصة الأهلي والزمالك اللذين تشهد مباريات كل منهما اقبالا جماهيريا. كما تصادف أن تكون هذه الأندية عليها مواجهة منافسيها بالملاعب المصرية في توقيتات واحدة وهو ما تفهمه الاتحاد الأفريقي فأصدر قراره بنقل مباراة الزمالك مع جينيرسيون الى برج العرب مثلما تم التعامل مع مباريات الاتحاد السكندري مع العربي الكويتي ضمن البطولة العربية والأهلي مع كانو سبورت ضمن بطولة الأبطال الأفريقية والمصري مع ماليندا ضمن الكونفدرالية الأفريقية». وزاد: «ولما كان من الصعب اقامة مباراتين يكون الأهلي والزمالك طرفا في كل منهما في يوم واحد بملعب واحد فقد أقر الاتحاد الأفريقي في خطاب رسمي تأجيل مباراة الزمالك لمدة 24 ساعة».

