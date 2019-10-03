محلية

بدأت فعاليات كأس العالم بألعاب القوى عند جارتنا بالخليج دولة قطر وبنقل حصري عبر قنوات جارتنا ايضا القنوات الاماراتية المشفرة من غير ان تهتم القنوات الرياضية او العامة في الكويت لنقل احداث هذه البطولة للعبة التي تسمى «بأم الالعاب» العاب القوى.

ونحن ننتظر بشغف لمشاهدة البطولة خصوصا اداء ابطال العالم باللعبة وبعض لاعبي الكويت امثال اليوحة بطل 110 حواجز.... لا أعلم كيف لا يقدر مسؤولو القنوات الرياضية هذه البطولة والتي تعتبر من البطولات القوية التي تأتي أهميتها بعد كرة القدم مباشرة وينتظرها العالم بأجمع لكي يحضرها ويشاهد «الاسرع الاقوى الاعلى» في هذه الالعاب التي تحتوي على تقريبا اكثر من سبعين مسابقة... وما احزنني هو تناقل الاخبار فيما يخص درجات الحرارة العالية وعزوف او قلة الجماهير الرياضية حسب ما اوردته صحيفة الغارديان الانكليزية اول من أمس... وعزت عدم الحضور الجماهيري بسبب الجو الحار...؟ الى هنا اريد ان اناقش هذا الموضوع من وجهة نظر ادارية لانه تم اتخاذ القرار باسناد البطولة لقطر من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة وهذا الشأن يتحمله الاتحاد الدولي لعدم تأكده من الحالة الجوية في قطر في هذا التوقيت! وقد يكون هناك عتب على منظمي البطولة في عدم طلبهم في تأخير البطولة الى توقيت يكون الجو فيه مناسبا؟ اذا فالخطأ مشترك بين الاثنين...؟

وليكن معلوما لمن يفكر بتنظيم اي بطولة كأس العالم في أي دولة ان هناك لعبتين فقط من الالعاب الاولمبية الصيفية التي يجب فيها مراعاة توقيت اقامة هاتين البطولتين وهما كرة القدم والعاب القوى لانهما تقامان في الفضاء الخارجي وليس بالصالات المغلقة اما بقية الالعاب الاخرى فان الصالات تفي بالغرض من دون اي عراقيل... فقبل يومين كان هناك مباراة الدربي في اسبانيا بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد اوقف فيها الحكم المباراة لكي يأخذ اللاعبون جرعة ماء ويرتاحون من الحرارة العالية بسبب «ثقب الاوزون» او الاحتباس الحراري.

وعليه من نلوم في هذا القرار لبطولة العالم في العاب القوى الدولة المنظمة ام اتحاد اللعبة؟.... فالقرار اداري بالاساس لم يراع الجانب الفني فهذه اول مرة ارى ملاعب العاب القوى فاضية بكأس العالم....

والله من وراء القصد.

