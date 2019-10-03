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اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ستاد جابر ملعبا لمباراة الأزرق مع تايوان يوم 14 نوفمبر المقبل، وملعب داسارات رانغاسالا في العاصمة النيبالية كاتماندو لاستضافة مباراة المنتخب مع نيبال يوم 19 من الشهر ذاته في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023 في الصين. ووضع الاتحاد الآسيوي للعبة الملعبين ضمن برنامج التصفيات في موقعه الرسمي على الانترنت.

وخاض الأزرق أول جولتين على ستاد نادي الكويت لعدم جهوزية ستاد جابر، فيما نُقلت مباراته مع نيبال في افتتاح التصفيات الى الكويت بسبب تعذر اقامتها في العاصمة النيبالية لعدم جهوزية ملعبها الدولي.

ويغادر وفد الأزرق اليوم الى عمان استعدادا لمواجهة المنتخب الأردني يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من المجموعة. ويرأس الوفد رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد خالد الشمري ويضم الأجهزة الفنية والادارية والطبية بالاضافة الى 24 لاعبا، هم: سليمان عبد الغفور، حميد القلاف، حسين كنكوني، فهد الهاجري، فهد حمود، حمد حربي، مساعد طراد، عامر المعتوق، ضاري سعيد، محمد فريح، مشاري غنام، بدر المطوع، فهد الأنصاري، أحمد الظفيري، رضا هاني، سلطان العنزي، شريدة الشريدة، عبد الله البريكي، فيصل زايد، مبارك الفنيني، عمر حبيتر، عيد الرشيدي، حسين الموسوي ويوسف ناصر. وتدرب لاعبو الأزرق لمدة 3 أيام على ستاد نادي الكويت تحت قيادة المدرب المؤقت ثامر عناد الذي خلف الكرواتي روميو يوزاك المقال بعد الخسارة من أستراليا بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.

وتتساوى منتخبات الكويت وأستراليا والأردن ونيبال برصيد 3 نقاط، ويتفوق الأزرق بفارق الأهداف لكنه لعب مباراتين مقابل مباراة لأستراليا والأردن. وشهدت الجولة الأولى فوز الأزرق على نيبال 7-0، والأردن على تايوان 2-1، وفي الجولة الثانية خسر المنتخب أمام أستراليا 0-3، فيما فازت نيبال على تايوان بهدفين دون رد.

على صعيد متصل، وجه اتحاد الكرة الدعوة الى الشركات الكبرى ورجال الأعمال لتحمل نفقات عدد من الجماهير الى عمان، وذلك من أجل دعم ومساندة المنتخب في مواجهة الأردن التي تكتسي أهمية كبيرة في مسيرة الأزرق بالتصفيات.

من جانب آخر، أعلن البلجيكي فيتال بوركلمانز مدرب الأردن تشكيلة مكونة من 28 لاعبا تمهيدا لخوض 3 مواجهات الأولى ودية امام سنغافورة تقام بعد غد السبت والثانية والثالثة في التصفيات الاسيوية امام الأزرق ونيبال يومي 10 و15 اكتوبر على التوالي،واللاعبون هم: عامر شفيع، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، طارق خطاب، انس بني ياسين، يزن العرب، براء مرعي، احمد الصغير، فراس شلباية، ورد البري، احسان حداد، محمد الدميري، محمد بني عطية، سالم العجالين، نور الروابدة، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، احمد سمير، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، احمد عرسان، ياسين البخيت، موسى التعمري، محمد ابو زريق، بهاء فيصل، عبدالله العطار.

