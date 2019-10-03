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ينظم اتحاد الكرة الطائرة في 12:00 ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا بمناسبة اقامة مباراة كأس «السوبر» بين فريقي الكويت وكاظمة بعد غد السبت على صالة يوسف الشاهين في نادي كاظمة.

وسيحضر المؤتمر مدربا الفريقين التونسي خالد بلعيد للأبيض، والصربي الكسندر سفينتش للبرتقالي الى جانب لاعب من كل فريق.

ويعمل اتحاد الكرة الطائرة على اقامة البطولة في أجواء احتفالية مميزة من خلال رصد العديد من الجوائز سواء للاعبين أو للحضور الجماهيري رغبة من المسؤولين في بدء الموسم الجديد بصورة مميزة تعكس اهتمام الاتحاد في اللعبة وعمله على تطويرها من جميع الجوانب.

وكان الفريقان استعدا بصورة مميزة من خلال تكثيف التدريبات على فترتين صباحية ومسائية بالاضافة الى ادخال محترفيهما الى اجواء المنافسة وذلك من أجل الاعتماد عليهما في المباراة.

ويشارك المحترف الاجنبي هذا الموسم بعد الغاء مشاركته منذ اكثر من خمسة مواسم وهو ما سيسهم في عودة الجماهير الى اللعبة التي تراجعت كثيرا في المواسم الماضية. وتعاقد الكويت مع المحترف الكوبي اورلاندو ابريو فيما ضم البرتقالي الدومينيكاني الفيس كونتريراس.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد حسين عاشور أن المباراة ستقام في اجواء احتفالية مميزة وستشهد العديد من الفعاليات للجماهير الحاضرة، وقال: «نعد الحضور باقامة مهرجان مميز مليء بالمفاجأت والجوائز». مؤكدا أن الاتحاد يعمل بكل جهد من أجل اطلاق اللعبة من جديد واعادتها الى الطريق الصحيح من خلال رفع المستويات وزيادة المنافسة بين جميع الفرق.

