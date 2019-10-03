محلية

وجَّه لاعب القادسية والمنتخب الوطني السابق عبدالرحمن الموسى الدعوة الى النائب السابق محمد الصقر لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام برعاية رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد وذلك على هامش المباراة التي تجمع الاصفر والكويت ضمن الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز. من ناحيته أشاد الصقر باللاعب وما قدمه طوال مشواره الرياضي سواء مع الأندية التي مثلها أو المنتخب الوطني وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة من أجل خدمة الرياضة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه الى العمل الاداري أو الفني على صعيد الأندية أو المنتخبات كما أثنى على الدور الذي يقوم به الموسى في جانب الاعلام الرياضي متمنيا له التوفيق والنجاح.

