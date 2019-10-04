أول النهار

أعرب السفير الأميركي لورانس سيلفرمان عن اعتزازه بفترة عمله في دولة الكويت «البلد الجميل»، معبرا عن أسفه الشديد لانتهاء مهام عمله بالكويت واصفا احساسه بالحزين جدا لترك الكويت التي اقام فيها علاقات صداقة قوية مع عدد كبير من الكويتيين.

وأضاف في آخر تصريح صحافي له قبل مغادرته البلاد وأثناء حفل وداع أقامته الشيخة انتصار سالم العلي الصباح قائلا: انا أؤمن بأن أهم العلاقات هي علاقات الأفراد والشعوب التي تسمح وتساعد على تقارب الدول والحكومات، واصفا الشعب الكويتي بالشعب الودود والسخي.

وأشاد سيلفرمان بنظام الديوانيات الموجود في الكويت واصفا اياها بالرائعة والمؤكدة عراقة الشعب الكويتي، مستطرداً صحيح ان مهمتي هنا في الكويت انتهت الا انني سأزور الكويت وألتقي بأصدقائي هنا وبالتأكيد ساشتاق لها وأهلها، كما أن أصدقائي الكويتيين سيزورونني في الولايات المتحدة الاميركية، موضحا أن من الرائع أنه بعد أيام من مغادرتي الكويت سألتقي هناك بوفد بنكي كويتي وكذلك وزير المالية سيزور واشنطن.

وأعرب عن شكره العميق للتكريم الذي أقامته له الشيخة انتصار السالم، قائلا وصديقة عزيزة وهي شخصية متميزة ودعوتها هذه أثرت في نفسي حيث التقيت هنا بأصدقاء عزيزين علي وهذا شيء مهم وخاص جدا أن اكون في بيت الشيخة انتصار سالم العلي بهذه الحفاوة وهذا التكريم وأن أحصل على كتابها الجديد الكويت في 400 عام، هذه الهدية القيمة لافتا الى أن الكتاب مصدر مهم لتاريخ الكويت وهو كتاب جميل وشيق للقراء للاطلاع عليه حتى الأطفال يمكنهم قراءة تاريخ الكويت بسهولة في هذه الموسوعة المصورة.

ومن جانبها اعربت الشيخة انتصار العلي عن سعادتها لاستضافة السفير الاميركي المنتهية مهمته لورانس سيلفرمان الذي وصفته بالدبلوماسي المميز، مرحبة بجميع الحضور الذين شاركوها هذا الاحتفال.

وقالت في تصريح لها أن سيلفرمان من الدبلوماسيين المميزين الذي استطاعوا أن يشكلوا علاقات كبيرة مع الوسط الكويتي والدبلوماسي وهو شخصية مثقفة وواعية ، مشيدة بما قام به سيلفرمان اثناء تمثيل بلاده بالكويت، مؤكدة ان العلاقات الكويتية - الأميركية متميزة واستراتيجية بالاضافة الى العلاقات الاجتماعية المتجذرة بين الشعبين.

وأضافت قائلة نحن كمجتمع كويتي نساهم في ترسيخ علاقات بلدنا بالدول الأخرى عن طريق استخدام الدبلوماسية الاجتماعية والكويتيون معروفون بكرمهم وحبهم للآخرين ولذلك رأيت أنه من الضروري اقامة هذا الحفل البسيط لوداع سيلفرمان. وأشارت الى أن استضافة سيلفرمان في بيتها يدل على مكانته باعتباره صديقا عزيزا للعديد من أفراد الشعب الكويتي حيث أنه دائم الزيارات للديوانيات والمناسبات التي تقام في الكويت وقالت هذه سنة الحياة نتعرف على أشخاص يأتون الى الكويت ويغادرون لكنهم يبقون في ذاكرة الكويت التي تخلص لمن أحبها، وفيما يخص اشادته بمنحه نسخة من كتاب الكويت في 400 عام قالت صحيح الكتاب لاقى اشادات كبيرة وهذا أمر يسعدني ويضيف لي لأنني استطعت أن ألخص تاريخ الكويت في بضع كلمات موثقة بصور من تاريخنا العريق، مشيرة الى انه واجب وطني أن تبحث عن تاريخ هذه البلد وأن يكون لها كتاب مبسط يؤرخ أحداث وقعت في الكويت.

