أول النهار

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، في مكتبه أعضاء لجنة شؤون المهنة بجمعية الصحافيين الكويتية برئاسة رئيس اللجنة عدنان خليفة الراشد.

وفي بداية اللقاء رحب الفريق النهام بضيوفه وتم تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق في تقديم جميع التسهيلات للصحافيين في أداء عملهم، وتذليل كل العقبات أمامهم.

وأكد الفريق النهام أن جمعية الصحافيين احدى مؤسسات المجتمع التي لها دور ثقافي وانساني داخل المجتمع.

ومن جانبه توجه عدنان الراشد بالشكر لوزارة الداخلية على دعمها الدائم لجمعية الصحافيين، مؤكداً أن رجال الأمن هم العيون الساهرة على أمن الوطن وأمان مواطنيه.

وضم وفد جمعية الصحافيين، عدنان الراشد، مشاري المطيري، عذراء الرفاعي، بدور المطيري، وسلمان عنيزان الرشيدي.

