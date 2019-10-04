الأولى

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا ظهر أمس من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس اطمأن خلاله على صحة سموه ونتائج الفحوصات الطبية متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة خلال الاتصال عن بالغ اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتميزة بين الكويت والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة مقدرا الدور الرائد لسموه تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية وجهود سموه في دعم مسيرة العمل الإنساني وإعادة الاستقرار الإقليمي والحفاظ عليه والسعي نحو تحقيق الأهداف المشتركة تعزيزا للسلام والأمن في المنطقة وخارجها. وقد شكر سموه الأمين العام للأمم المتحدة على ما عبر عنه من طيب المشاعر مقدرا سموه هذه المبادرة الطيبة ومتمنيا له موفور الصحة والعافية. من جهة أخرى وإيذاناً بتظاهرة محبة ووفاء لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بدا الشارع الكويتي متشوقاً الى عودة الوالد القائد بعد أن مَنَّ الله تعالى عليه بالشفاء والمعافاة. مظاهر الفرح بقرب عودة صاحب السمو اتسمت بالتلقائية الشديدة، وعمّت المدارس والمنازل والشوارع ومباني المؤسسات الحكومية والخاصة، في مشهد أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه ترجمة حقيقية لما يجمع بين الحاكم والمحكوم من أواصر الحبِّ والمودة والتقدير الصادق البعيد عن التكلف والافتعال. ففي المدارس بمختلف مراحلها بدءاً من رياض الأطفال ووصولاً الى المرحلة الثانوية تزينت الجدران بصور صاحب السمو أمير البلاد المفدَّى الشيخ صباح الأحمد، وقد خطّ المتعلمون أسفلها عبارات الترحيب ومفردات السعادة بعودة أمير الإنسانية سليما معافى إلى أرض الوطن، لتقر عينه بأبنائه، وليطمئن أبناؤه على صحته وسلامته. وفي المنازل تعانقت صور سمو الأمير مع علم الكويت الذي يرفرف من النوافذ، وعلى الأبواب عالياً خفاقاً في سماء كويت الحرية، كويت الأمن والأمان كويت السلم والسلام التي يقودها ويرسم سياستها ربّان أحبَّه شعبه، ويوما بعد يوم يجددون له كلَّ الولاء. وفي المؤسسات الحكومية والخاصة ازدادت وجوه المواطنين بشراً وإشراقاً فرحاً وابتهاجاً بقرب عودة العود وراح الموظفون يعلِّقون صور القائد أمامهم وخلف مكاتبهم، ولسان حالهم يقول: حمداً لله على سلامتك يا صاحب السمو.. حمداً لله على سلامتك يا حكيم العرب وقائد الإنسانية وحبيب الشرفاء في الكويت والعالم.