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بغداد - الوكالات: اطلقت الشرطة العراقية الذخيرة الحية لتفريق حشود من المحتجين تحدوا حظرا للتجول فرض في العاصمة بغداد اولا قبل ان يمتد الى النجف وميسان جنوبا امس بعد مقتل 19 شخصا منذ الثلاثاء في اشتباكات اتسعت رقعتها بسرعة وباتت تمثل واحدا من اكبر التحديات الأمنية بالعراق منذ هزيمة تنظيم داعش....(طالع ص 14).

وجابت قوات الطرق الرئيسة والأماكن العامة في بغداد، لكن بحلول النهار كانت مظاهرات صغيرة ومتفرقة قد بدأت تتجمع مرة اخرى في تحد للحظر المفتوح الذي فُرض في العاصمة من الساعة الخامسة صباحا. وصب المحتجون جام غضبهم على الحكومة والنخبة السياسية التي يتهمونها بالفساد وعدم فعل شيء لتحسين احوالهم المعيشية وطالبوا بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات واسقاط النظام. في غضون ذلك اعلن رؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، واطلاق حوار وطني شامل، وكذا الشروع في تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي. وشدد بيان اجتماعات الرئاسات العراقية الثلاث والكتل السياسية حول المظاهرات على ضرورة تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين الآنية والعمل على تعزيز ارادة الاصلاح والتغيير. وأكد البيان دعم الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الاصلاحات والشروع الفوري لاقرار قانون مجلس الاعمار وتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي. من جهته عقد عبد المهدي اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني وأصدر اوامره بحظر التجوال في بغداد بحيث لايُسمح بوجود احد في الشوارع غير المتجهين للمطار والقادمين منه وسيارات الاسعاف وبعض موظفي الحكومة وزوار الأماكن الدينية. لكن محافظ النجف اعلن بدوره حظرا للتجوال في المدينة حتى اشعار آخر بعد ساعات من اعلان مماثل في محافظة ميسان. ميدانيا اطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي في الهواء لتفريق عشرات المتظاهرين الذين اشعلوا اطارات في ساحة التحرير بوسط بغداد، كما صدت القوات الأمنية المحتجين باتجاه شوارع فرعية متاخمة لمكان التجمع الأساس في ساحة التحرير التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء. وفي محاولة لمنع الاحتجاجات عمدت القوات الأمنية العراقية امس الى قطع الطرق الرئيسة بين احياء العاصمة وحاصرت مئات المتظاهرين في منطقة البتاوين القريبة من ساحة التحرير. ومنذ الثلاثاء امتد السخط الاجتماعي الموزع بين الاستياء من الفساد والبطالة وانعدام الخدمات العامة الى مدن جنوب البلاد حيث سقط معظم القتلى. ويبدو هذا الحراك حتى الساعة عفوياً، اذ لم يعلن اي حزب او زعيم سياسي او ديني عن دعمه له، فيما يعتبر سابقة في العراق. لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرر وضع ثقله في ميزان الاحتجاجات داعياً انصاره الذين سبق ان شلوا مفاصل البلاد في العام 2016 باحتجاجات في العاصمة، الى تنظيم اعتصامات سلمية واضراب عام، ما اثار مخاوف من تضاعف التعبئة في الشارع.