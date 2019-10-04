الأولى

رفضت مصادر حكومية كل ما جاء في بيان جماعة الإخوان المسلمين الصادر امس والتي دعت من خلاله السلطات في الكويت الى التوقف عن القبض على عناصرها وترحيلهم الى مصر، موضحة ان البيان تضمن اعترافا صريحا من الجماعة بأن لها خلايا داخل البلاد.

وأكدت المصادر لـالنهار أنه أقل ما يمكننا وصف هذا البيان بأنه بيان تدليس مشيرة الى أن الكويت تتعاون مع مصر أمنيا وان من تم ترحيلهم مطلوبون أمام جهات تحقيق مصرية أو صادرة ضدهم أحكام قضائية هناك.

وطالب النائب خالد الشطي جماعة الاخوان المسلمين بالكف عن ممارسة أنشطتها داخل الكويت داعيا اياها الى أن تدفع ثمن ما جنته عناصرها من أعمال ارهابية في مصر ومن ثم لجوئها للاختباء في الكويت.

وقال الشطي: إنه من غريب الأداء السياسي وعجيب المواقف، ما أقدمت عليه حركة الاخوان المسلمين في بيانها ضد الكويت، فالكويت فتحت أبوابها أمام المصريين وعلى اختلاف توجهاتهم واحتضنتهم بلا قيد ولا شرط، وعلى حساب جودة العمالة الوافدة وكفاءة الانتاج المحلي والاخلال بالتعادل السكاني، مساهمة منها في معالجة الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها مصر.

وأضاف الشطي: لن نسمح أن تطال أنشطة الاخوان المسلمين العلاقة الاستراتيجية بين الكويت ومصر وعند التعرض لها فمن الطبيعي أن يأتيها الرد المستحق. من جهته قال النائب أحمد الفضل: من جانبنا ككويتيين فإننا نعاهد فضيلة المرشد العام بدعم بيانه والتأكيد عليه والضغط على الحكومة لتلبية ما ورد به شريطة أن تكف جماعة الاخوان عن ارسال عناصرها لبلدنا وتدخلهم في شؤوننا وشنهم هجمات سيبرانية متتالية على الدولة المصرية وغيرها من الدول من الأراضي الكويتية. واضاف: الى أن يلتزم الإخوان ويكفوا اعتداءاتهم عن بلدي والتدخل في شؤونها أو استخدام الكويت منصة للاساءة للدول الاخرى، الى ذلك الحين نقول للمرشد العام.. اخرس. وكان المكتب العام للاخوان المسلمين أصدر عبر صفحته على الفيسبوك، بيانا أدان، حسب زعمه، ما تقوم به الكويت من اعتقال للمصريين المعارضين للحكم في مصر، وتسليمهم الى القاهرة. وأضاف البيان أن ما تقوم به السلطات الكويتية في الوقت الراهن، يضعها تحت المسؤولية السياسية عن مصير المصريين الذين تقوم بتسليمهم الى السلطات المصرية. واضاف البيان ان الحركة الاسلامية تشكل جزءا مهما من المشهد السياسي الكويتي، وضربت نموذجا عمليا للمنهج الاصلاحي الوسطي والرسالة التنموية التي تقدمها الحركة، وهو ما يفقد السلطات الكويتية اي مبرر يدفعها لتسليم المعارضين المصريين المنتمين للحركة الاسلامية. وطالبت جماعة الاخوان الكويت بالتوقف عن اعتقال المصريين المعارضين على اراضيها وتسليمهم للسلطات المصرية، والسماح لهم بمغادرة الكويت الى اي دولة اخرى بشكل آمن. وكانت الجماعة قد كشفت عن 3 عناصر جديدة ضمن خليتها بالكويت، وهي الخلية التي تم الكشف عنها يوليو الماضي وتسلمت السلطات المصرية 8 من عناصرها ثم تسلمت القيادي خالد المهدي قبل يومين. وذكرت مصادر داخل الجماعة ان العناصر الثلاثة هم: خالد محمود المهدي واسلام عيد الشويخ ومحمد عبدالمنعم. وتبين ان المهدي كان مسؤولا عن عمليات غسيل أموال لحساب جماعة الاخوان، وعن ارسال الاموال لعدد من عناصر الجماعة في مصر، وهي الأموال التي كانت توجه في النهاية وبتعليمات من يحيى موسى، المسؤول عن الجناح العسكري للاخوان حاليا والهارب لتركيا، لتمويل عمليات حركتي حسم ولواء الثورة في مصر. وكشفت المعلومات ان السلطات الكويتية القت القبض على المهدي قبل محاولته الهرب الى تركيا، حيث حصل على تأشيرة دخول لها يوم 31 يوليو الماضي ومعه اثنان آخران من عناصر الخلية، وهما: اسلام عيد الشويخ من محافظة الجيزة، ومحمد عبدالمنعم من محافظة الشرقية.