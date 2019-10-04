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طهران- الوكالات: أعلن حرس الحدود الإيراني، امس أنه تم إغلاق معبرين حدوديين مع العراق، أحدهما من المنتظر أن يستخدمه مئات الآلاف خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين «عليه السلام» في شهر اكتوبر الحالي.

ونسبت وكالة «مهر» شبه الرسمية إلى الجنرال قاسم رضائي قائد حرس الحدود الإيراني، قوله إن معبري خسروي وجذابة أغلقا في وقت متأخر ليل الأربعاء الخميس. وكشف مسؤول إيراني كبير للتلفزيون الرسمي أن معبر خسروي أغلق، لكن معابر أخرى ظلت مفتوحة قبل إحياء مراسم الأربعينية.

وحضت وزارة الخارجية الإيرانية مواطنيها على تأجيل زياراتهم إلى العراق والانتظار حتى يعود «السلام» إلى المدن العراقية. وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي توقع أن يقصد 3 ملايين إيراني مدينة كربلاء بجنوب العراق في وقت لاحق من هذا الشهر للمشاركة في المراسم.