وطن النهار

اشاد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل بتميز العلاقات الكويتية- الكورية وتطورها على جميع الصعد ومختلف مجالات التعاون، لافتا الى ان احتفال كوريا الجنوبية هذا العام يصادف الذكرى الـ 40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار الفاضل -في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي اقامته السفارة الكورية مساء امس الاول بمناسبة العيد الوطني- في فندق الجميرا الى ان الشركات الكورية لها باع طويل في مجالات الصناعات المختلفة في الكويت، كما انها تشارك في مشروعات متعلقة بخطة التنمية بصدد الانشاء مثل مدينة سعد العبد الله ومشاريع اخرى تتعلق بوزارة الكهرباء و الماء مثل محطة الدوحة.

ولفت الفاضل الى ان كوريا الجنوبية من افضل 20 اقتصاد في العالم والكويت تعتبر من اكبر مصدري النفط لهم،متطلعا الى مزيد من العلاقات الايجابية بين البلدين.

وحول اخر تطورات المنطقة المقسومة اعرب الفاضل عن تفاؤله بالمحادثات الثنائية حول المنطقة المقسومة بين الكويت والعراق، مشيرا الى عدد من المؤشرات الايجابية الا ان المحادثات مازالت مستمرة.

ولفت الى ان اسعار النفط لا تزال مستقرة بلا انخفاض كبير او ارتفاع كبير، مبينا ان الكويت دولة ضمن منظومة الاوبك وتلتزم بقرارتها والقرارات الدولية.

وبخصوص المنطقة الحدودية بين العراق والكويت قال تم توقيع اتفاقية بين البلدين وتم اختيار مستشار والدراسة لاتزال قائمة وبعدها يلتقي وفدا البلدين للنظر في انتاج النفط في المنطقة المشتركة.

وردا على سؤال حول استيراد الكويت الغاز العراقي قال الى الان لا توجد اتفاقية لاستيراد الغاز العراقي.

وحول تأمين ناقلات النفط الكويتية اوضح ان الاوضاع مستقرة وهناك انسيابية في حركتها.

ومن جانبه قال السفير الكوري الجنوبي لدى البلاد د. هونغ يونغكي بمناسبتي عيد الجيش الكوري والعيد الوطني لكوريا بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل والعميد ركن بحري هزاع العلاطي أود أن أغتنم هذه المناسبة السعيدة لتقديم أطيب تمنياتي للسلام والتقدم والازدهار المستمر للكويت. كما أود أن أعرب عن أطيب تمنياتي بالصحة الجيدة وكل التوفيق لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكذلك تحياتي القلبية لشعب الكويت.

واضاف «تفتخر جمهورية كوريا بعلاقاتها الثنائية الطويلة والتاريخية والعميقة مع الكويت. وهذه السنة هي سنة استثنائية لشعبي البلدين بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية، حيث ان علاقاتنا الثنائية القوية وتعاوننا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال الأربعين سنة الماضية أظهرت قدرتنا كشركاء للعمل من أجل الخير الأكبر لشعوبنا.

وتابع كلامه وفي المجال الاقتصادي، تعد كوريا أول مستورد للنفط الخام الكويتي، بينما تعد الكويت ثاني أكبر مورد للنفط لكوريا. علاوة على ذلك، الكويت هي ثالث أكبر سوق للبناء لكوريا.

في 1970 اسهمت شركات البناء والهندسة الكورية بفعالية في مشاريع التنمية الوطنية في الكويت، بما في ذلك الطرق والجسور والمناطق السكنية. وبالمثل، تشعر كوريا بالامتنان لهذه الشراكة، ما ساعدها على التغلب على الصعوبات الاقتصادية بنجاح خلال فترات الأزمات النفطية بين عامي 1970 و1980. ومنذ ذلك الحين، تمكنت كوريا من أن تصبح قوة اقتصادية ناجحة في المرتبة السادسة عالمياً كأكبر منتج ومصدر.

وعلى ضوء رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «الكويت الجديدة 2035»، اسهمت الشركات الكورية مساهمة كبيرة في تحقيق هذه الرؤية من خلال مشاركتها الدؤوبة في مشاريع البنية التحتية مثل ميناء«مبارك»، و«مشروع المصفاة الجديدة» و«مشروع جسر الشيخ جابر»، الذي تم افتتاحه اخيرا بحضور صاحب السمو أمير البلاد إلى جانب رئيس الوزراء الكوري لي ناك يون.

وقال تعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الكوري إلى الكويت دليلًا واضحًا على أن البلدين مصممان تمامًا على توسيع نطاق التعاون، حيث ناقش رئيسا وزراء البلدين سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الصحة والنقل والطاقة والمدينة الذكية. وناقشا أيضًا إنشاء اللجنة الكورية الكويتية لـ «رؤية الكويت 2035» التي ستمنح كوريا دورًا أوسع وأكثر نشاطًا لتحقيق رؤية سمو الأمير.

وذكر ان البلدين وسعا تعاونهما في مجالات الثقافة والفنون والاستثمار والصحة والجمارك والمؤسسات الدبلوماسية ومكافحة الفساد عن طريق تحضير مذكرات التفاهم خلال الاجتماع الأخير لرؤساء الوزراء في الكويت.

وفي مجالات الثقافة والفنون، قال تنظم السفارة العديد من الفعاليات الثقافية طوال هذا العام بمشاركة عدد كبير من الكويتيين.

واضاف كما ان هناك أيضًا خططا لدعوة وفد رسمي من الثقافة الكورية في نهاية هذا الشهر إلى الكويت، وستتبع هذا الحدث سلسلة من الأحداث الأخرى، بما في ذلك معرض فني للفنان البصري الكوري التقليدي في الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر، ثم فريق التايكوندو في 14 نوفمبر، والعروض الموسيقية الكورية الحديثة والتقليدية في 2 و3 ديسمبر.

وتابع لدى جمهورية كوريا والكويت مواقف متشابهة تجاه السلام والقيم الإنسانية،فالدور الرائد لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في العمل الإنساني في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا معروف لنا جميعًا. وبالمثل، كانت جمهورية كوريا داعية قوية للسلام والقيم الإنسانية العالمية.

واوضح ان الرئيس مون والحكومة الكورية يهدفان في الوقت الحالي إلى تأسيس «اقتصاد السلام»، الذي يتحقق فيه الرخاء من خلال السلام ويبدأ اقتصاد السلام مع بعض الجهود لاستئناف الحوار والتعاون حتى تتمكن كوريا الشمالية من اختيار الرخاء الاقتصادي والتخلي عن برنامجها النووي.

