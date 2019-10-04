وطن النهار

برعاية وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي، وحضور السفير الصيني لدى الكويت لي مينغ قانغ، وقائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم، احتفل الحرس الوطني بتخريج دورة تدريبية مشتركة أقيمت بالتعاون مع الشرطة الصينية المسلحة الشعبية الصديقة.

ورحب قائد الحماية والتعزيز خلال الحفل بسفير الصين الصديقة، وتقدم بالشكر إلى أعضاء وفد الشرطة الصينية، مشيدا بحرصه على تجسيد علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين الكويت والصين. ونقل العميد الركن حمد سالم للخريجين تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني ، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي، مؤكدا أهمية الدورة في تبادل الخبرات والمهارات مع المؤسسات العسكرية والأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، تنفيذا لأهداف الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني ???? «الأمن أولا».

