وطن النهار

اكد مدير المركز الوطني لتطوير التعليم ومساعد وزير التربية لتطوير المناهج صلاح دبشة ان وزراة التربية تسعى لتطبيق اهداف التنمية المستدامة، مشيرا الى انه تم التركيز على الهدف الرابع المتمثل في تطوير التعليم ووضع خطة استراتيجية لذلك.

واشار دبشة في كلمة القاها امام الحضور خلال الجلسة الخامسة لحديث الامم حول تطوير التعليم في الكويت على اهتمام الكويت وحرصها بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية مشيرا كذلك الى تشكيل لجنة وزارية تشرف على تنفيذ هذه الاستراتيجية، لافتا الى ان وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم لديهما خطة لتطوير التعليم في الكويت وذلك من خلال مشاريع تربوية من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال دبشة ان الوزارة وضعت خطة لتطوير التعليم من خلال التواصل مع منظمة «الالكسو» على مستوى المنطقة العربية وكذلك حضور مؤتمرات دولية لتنفيذ هذه الخطة.

وشدد على ضرورة توفير مقومات لتطوير التعليم والتي اهمها وجود الارادة السياسية لذلك من اجل دعم المشاريع و البرامج التي تهدف لاحدث تقدم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، لافتا في ذات الوقت الى وجود هذه الارادة في الكويت من خلال ما تهدف اليه الخطة التنموية اضافة الى الدعم المالي المتوفر.

واوضح دبشة ان تطوير التعليم يحتاج ايضا الى العمل الجماعي حيث تواصلنا مع جهات عديدة عربية و دولية لكن هذا التواصل ليس بالمستوى المطلوب لكن هناك جدية في العمل و الوصول الى اطراف كثيرة للتعاون معنا في هذا الاطار.

بدوره قال ممثل الامين العام للامم المتحدة والمنسق المقيم الدكتور طارق الشيخ ان ندوة اليوم «أمس» هي حلقة من سلسلة حلقات مستمرة شهريا تنظمها الامم المتحدة بالتعاون مع الشركاء المحليين في الكويت بهدف نشر الوعي حول اعمال الامم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها كل في مجاله والتي من الممكن ان تفيد في تنفيذ خطة التنمية في الكويت بمخالف قطاعاتها.

واضاف ان الندوة تتطرق الى موضوع التعليم من خلال استراتيجية الامم المتحدة للتعليم 2030 التي تتوافق مع الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة والتي تتبناها الكويت بقوة نحو تعليم افضل واقوى للجميع.

واوضح ان محور خطة 2030 هو تطوير العملية التعليمية لاخراج كوادر متميزة قادرة على التعامل والتعاطي مع الاحتياجات الخاصة بقطاع العمل والتنمية مشيرا الى انه من هذا المنطلق تتطرق الندوة الى التجارب الدولية والشركاء المحليين والتعرف على الجديد وكيف نربط ما بين العملية التعليمية واحتياجات السوق لتحقيق اهداف 2035 وما بعدها للإعداد والتجهيز للاقتصاد المعرفي الذي تتبناه خطة ورؤية الكويت.

واشار الشيخ الى ان الامم المتحدة تتطلع الى المزيد من التطوير في العملية التعليمية في الكويت وتحديدا ما يخص مواد العلوم والرياضيات في ظل وجود ضرورة لتحفيز التعليم المدرسي وكوادره لتتوافق مع الاحتياجات والطموحات التي تحتاجها الكويت خاصة لاستكمال العمليات التنموية.

واوضح ان البنك الدولي قام بمجهود كبير من اجل وضع الخطة التطويرية للعملية التعليمية وان المطلوب الان تنفيذ ما تم وضعه من اسس لافتا الى ان الكويت تقوم بجهود حثيثة لتحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة.

بدورها، اشارت الدكتورة هبة احمد الى جهود الكويت المقدرة في مجالات تطوير قطاع التعليم والاصلاحات التي تم اتخاذها بصورة شاملة ومتكاملة لافتة الى ان الكويت بدأت اصلاحات عظيمة بالتعاون مع البنك الدولي لعلاج المشكلات المتعلقة بالمناهج والمعلمين والقيادة المدرسية وحتى السياسات التربوية، لافتة الى ان الكويت تمضي في الطريق الصحيح وبدأت في اتخاذ اجراءات فعلية في اصلاحات التعليم منذ فترة وبذلت جهوداً مشهودة لتعديل ترتيبها في اختبارات التميز والبيرلز، موضحة ان وزارة التربية وبالتعاون مع البنك الدولي يعملان بصورة جيدة لمواجهة كل الصعاب التي تواجه المنظومة التعليمية.

واوضحت احمد ان صاحب السمو امير البلاد لديه رؤية لتطوير قطاع التعليم وهي مرتبطة برؤية كويت جديدة لافتة الى ان كل تلك الإجراءات تؤكد اهتمام الكويت القيام بإصلاحات فعلية لتطوير المنظومة التعليمية.

