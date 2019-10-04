وطن النهار

اتخذت وزارة الاشغال احتياطاتها اللازمة في مدينة صباح الاحمد توجسا من امطار للموسم الحالي حيث باشرت بعمل السواتر الترابية وحفر مجاري للمياه الى جانب تنظيف المجارير والمناهيل، و قيام الدفاع المدني ومعهد الابحاث والحرس الوطني ووزارة الاشغال بعمل جولة تفقدية على الاعمال ذات الصلة بالمدينة.

وباشرت الوزارة في عمل 3 احواض كبيره للامطار بطول يبلغ كيلو متر وعرض كيلو متر وبعمق 3 امتار مقابل قطاع c.

وكان وكيل وزارة الأشغال إسماعيل علي قام بزيارة ميدانية قبل اسابيع الى مدينة صباح الأحمد السكنية ومشاريع الطرق والجسور الجاري تنفيذها حاليا الى جانب تفقده والوفد المرافق الأماكن التي تعرضت لتجمعات المياه حول المدينة بعد الأمطار الغزيرة في نوفمبر الماضي.

وتمت مناقشة وبحث ومسارات تلك السيول طبقا لآراء قطاع هندسة الصيانة والهيئة العامة للطرق والنقل البري استنادا لما تمت ملاحظته وتقريره خلال موسم تداعيات الأمطار السابق، وذلك لإيجاد أنسب الحلول العاجلة والمؤقتة لحماية مدينة صباح الأحمد السكنية من آثار أي سيول قادمة إن حدثت وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

وخلال هذه الزيارة تم الكشف على مواقع تجمع المياه جنوب المدينة وأماكن مخارج مجروري صرف أمطار المدينة ووضع الحلول العاجلة والمؤقتة لآلية صرف مياه الأمطار الخارجة من هذين المجرورين، وتمت أيضا زيارة إحدى وحدات المعالجة للصرف الصحي في تلك المدينة للتعرف على طريقة وآلية معالجة مياه الصرف الصحي المستخدم في تلك المدينة.

