وطن النهار

حدث طارئ في اعمال اصلاح الطرق المتضررة من الامطار أسهم في شل حركة المرور امس على الدائري الرابع حيث قامت هيئة الطرق باغلاق حارتين من الطريق الامر الذي ادى الى شلل تام في حركة المرور.

وكان امس مختلفا لدى الجهات التي تقوم باصلاح الطرق بعد ان اضطرت الى اغلاق جزئي في محاولة لسد بعض الحفر الكبيرة التي كانت في حرم الطريق في حركة السير الى جانب حالة التذمر التي سادت اوساط مستخدمي الطريق الذين ظلوا اوقاتاً طويلة جراء الزحمة.

وسوف تعود الحالة الطبيعية الى الطرق المشمولة بجدول الاغلاق للصيانة بعد ان تمت اعادة جدولة الاغلاق.

