وطن النهار

عقدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة مساء اول من امس جمعيتها العمومية التي اسفرت عن انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الادارة، الذي عقد اول اجتماعاته لتوزيع المناصب الادارية على النحو التالي «وجدان العقاب، رئيساً لمجلس الادارة، وعبدالامير الجزاف، نائباً وجنان بهزاد، أميناً عاماً، ويوسف الكوس أمينا للصندوق، وأحمد جوهر وخالد الكعبي وأحمد الياسين، أعضاء».

وقالت رئيس مجلس الادارة وجدان العقاب «ان الجمعية عقدت اجتماعها السنوي العادي برئاستها، وبحضور الـ 9 مرشحين لعضوية مجلس الادارة، واعضاء الجمعية العمومية وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثل عن مكتب تدقيق الحسابات»، مضيفة: تمت مناقشة بنود جدول اعمال الاجتماع المتمثلة في: تقرير مجلس الادارة السنوي الثاني والأربعين لعام 2018 من الوجهة الادارية عن السنة المالية المنتهية، واعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع تقرير مراقب الحسابات.

