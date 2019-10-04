وطن النهار

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التى تنفذها إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة، لافتة إلى أن الحملة التي نفذتها النوبة «ب» بمناطق الصليبخات وغرناطة والنزهه وفيحاء تهدف إلى رفع مستوى النظافة بتلك المناطق من خلال التركيز على تنظيف الشوارع الرئيسة والفرعية والجزر ورفع المخلفات والسيارات المهملة التي تشوه المنظر الجمالي للمحافظة.

وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي بأن الحملة التي نفذتها النوبة «ب» صباح امس أسفرت عن رفع حمولة 6 لوريات من مخلفات الزرع والسكراب فضلا عن رفع حمولة 4 نسافات من المخلفات مجهولة المصدر وتحرير محضر نظافة ورفع سيارتين مهملتين وإرسالها لموقع حجز السيارات.

وأكد العازمى تواصل الحملات الميدانية لتطبيق جميع لوائح النظافة على المخالفين وللحد من الظواهر السلبية التى تشوه المنظر العام، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن المفتشين بالإدارة سيطبقون لوائح وأنظمة البلدية بكل حزم ودون تهاون داعيا الجميع الالتزام بلوائح البلدية من خلال إخراج القمامة في المواعيد المحددة.

