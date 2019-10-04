وطن النهار

إيذاناً بتظاهرة محبة ووفاء لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بدا الشارع الكويتي متشوقاً الى عودة الوالد القائد بعد أن مَنَّ الله تعالى عليه بالشفاء والمعافاة.

مظاهر الفرح بقرب عودة صاحب السمو اتسمت بالتلقائية الشديدة، وعمّت المدارس والمنازل والشوارع ومباني المؤسسات الحكومية والخاصة، في مشهد أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه ترجمة حقيقية لما يجمع بين الحاكم والمحكوم من أواصر الحبِّ والمودة والتقدير الصادق البعيد عن التكلف والافتعال.

ففي المدارس بمختلف مراحلها بدءاً من رياض الأطفال ووصولاً الى المرحلة الثانوية تزينت الجدران بصور صاحب السمو أمير البلاد المفدَّى الشيخ صباح الأحمد، وقد خطّ المتعلمون أسفلها عبارات الترحيب ومفردات السعادة بعودة أمير الإنسانية سليما معافى إلى أرض الوطن، لتقر عينه بأبنائه، وليطمئن أبناؤه على صحته وسلامته.

وفي المنازل تعانقت صور سمو الأمير مع علم الكويت الذي يرفرف من النوافذ، وعلى الأبواب عالياً خفاقاً في سماء كويت الحرية، كويت الأمن والأمان كويت السلم والسلام التي يقودها ويرسم سياستها ربّان أحبَّه شعبه، ويوما بعد يوم يجددون له كلَّ الولاء.

وفي المؤسسات الحكومية والخاصة ازدادت وجوه المواطنين بشراً وإشرافاً فرحاً وابتهاجاً بقرب عودة «العود» وراح الموظفون يعلِّقون صور القائد أمامهم وخلف مكاتبهم، ولسان حالهم يقول: حمداً لله على سلامتك يا صاحب السمو.. حمداً لله على سلامتك يا حكيم العرب وقائد الإنسانية وحبيب الشرفاء في الكويت والعالم.

