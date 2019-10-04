إيمانيات

الثقافة القرآنية معطاءة وهي من أوّل مرتكزات التغيير الفكري والحضاري في المجتمع الإسلامي، والأساس في بناء الإنسان والحياة على أُسس إسلامية سليمة. ذلك لأنّ القرآن كتاب الله، وهو منبع الفكر والتشريع، ومقياس النقاء والأصالة، ومصدر الوعي والحركة، فليس بوسع الأُمّة أن تنهض، أو تتخلص من التخلّف الحضاري، والفساد الاجتماعي إلّا بالتمسك بالقرآن ووعي مضامينه، واستيعاب محتواه. وأحد أهم الوسائل للوصول إلى ذلك، هي القراءة الصحيحة والانسجام العميق مع آيات الكتاب العزيز، يقول الله في كتابه: (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (البقرة/ 121). وجاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسير هذه الآية: «في قوله تعالى (يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ): يرتلون آياته، ويتفهمون معانيه، ويعملون بأحكامه، ويرجون وعده، ويخشون عذابه، ويتمثّلون قصصه، ويعتبرون أمثاله، ويأتون أوامره، ويجتنبون نواهيه، وما هو والله بحفظ آياته وسرد حروفه، وتلاوة سوره، ودرس أعشاره وأخماسه، حفظوا حروفه، وأضاعوا حدوده، وإنّما هو تدبّر آياته، يقول الله تعالى: (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الألْبَابِ) (ص/ 29)».

والذي نريد أن نذكره هنا.. هو الاستعداد والتأهب لقراءة القرآن الكريم والكيفية الأمثل لها، ونقصد بالاستعداد الأُمور التي يجب مراعاتها في حال تلاوة كلام الله، لما في ذلك من آثار على القارئ ترتفع من خلالها درجات انسجامه الروحي والنفسي، ومن أوليات هذه الأُمور هي كونه في حال (وضوء) وطهارة، وقد جاءت النصوص تحثّ كثيراً على أن يكون المُسلِم دائم الطهارة وفي مختلف الأحوال، فقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل». فتلاوة القرآن أفضلها في الصلاة، ثمّ حال الوضوء والطهارة، وأقلها من غير الصلاة أو الكون على طهارة.

والأمر المهم في حين التلاوة هو التوجه نحو العلي القدير بكافة الحواس والجوارح، والخضوع والانكسار، فإذا مرّ بآية فيها ذكر النعيم رجى الله أن يرزقها، وإذا مرّ بآية فيها ذكر الجحيم دمعت عيناه خوفاً من الحساب والعقاب، إنّ الحبّ لكلام السماء كلّما إزداد وتكامل من خلال التحسّس والالتذاذ بالمعاني الكامنة في الآيات المباركة، تتصاعد عند المرء نسبة التفاعل والتأثر، فالنفس المجرّدة عن التفكير في الشواغل مطلوبة حين الصلاة وقراءة القرآن، ومطلوبة عند ذكر الله في كل الأحوال، فذكر الله باللسان مرغب فيه، لكن الذكر مع حضور القلب هو الأنفع والأسمى، ورد في الحديث النبويّ: «اعبد الله كأنّك تراه، وإن لم تكن تراه فإنّه يراك». إنّ الابتلاء بعدم التوجه وشرود الذهن حين الصلاة والذكر وتلاوة القرآن تجعل العبادة سطحية وقشرية، وعلى المؤمن السعي الدؤوب لاستحضار القلب واستشعار الوقوف بين يدي الخالق الجبّار.

وإنّ من حقوق القرآن على القارئ هو التأني والسكينة حين القراءة وهذه سنّة قد دعا إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) (المزمل/ 4). والتأني يؤثر كثيراً على التأمّل والانتباه لما في الآيات من عبر ومعاني. «وجاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) أيضاً، في تفسير (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) قال: «هو أن تتمكث فيه وتحسّن به صوتك». وعن أُمّ سلمة قالت: «كان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يقطّع قراءته آية آية».

