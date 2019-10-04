مال وأعمال

تناقش جهات حكومية بالتنسيق مع وزارة المالية مشروع قانون لاصدار صكوك سيادية بهدف مواجهة عجز الموازنة وتغطية المشاريع الكبرى وانجاز خطط التنمية بما يتلائم مع مخطط الدولة الهيكلي الرابع وانشاء المدن الجديدة.

وكشفت مصادر لـ«النهار» ان حزمة من القوانين الاقتصادية والحيوية ستناقش خلال انعقاد الدورة البرلمانية الحالية منها مشروع قانون الصكوك السيادية لاسيما ان الكويت تستهدف البدء في انشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، بالاضافة الى انجاز المشاريع المدرجة ضمن الخطة التنموية «كويت جديدة 2035».

وافادت المصادر بان ادراج هذه القوانين الاقتصادية تقع ضمن اهتمامات الحكومة لاستكمال برامج الاصلاح الاقتصادي وتعمل على تسريع اقرار قانون الصكوك السيادية (أداة استدانة خارجية تتوافق مع الشريعة الاسلامية)، وذلك تماشياً مع التوجه نحو تخفيف العجز المالي بالميزانية العامة والتراكمات.

وذكرت ان القانون يحقق الهدف من تمويل مشروعات التنمية حيث سيتم اصدار الصكوك السيادية من خلال رهن مشروط لأصول سيادية للدولة لصالح حاملي الصكوك، بالاضافة الى امكانية الالتزام ببيع النفط مقدما طوال مدة الصك او برهن مشروع تنموي، مشيراً الى ان رهن هذه الأصول لن يعطي الحق للدائنين (الحائزين على هذه الصكوك)، بالبيع او الحجز عليها بأحكام قضائية، فيما سيمنحهم حق الاطلاع على جدوى المشروع الذي يتم تمويله والمشاركة في الأرباح.

ووفقا للمصادر أصدرت سندات سيادية لأول مرة في تاريخها خلال شهر مارس 2017، مقومة بالعملة الأميركية بقيمة اجمالية بلغت 8 مليارات دولار، وقد حاز هذه الاصدار على اقبال واسع من جهات عالمية عدة، نظراً لقوة الاحتياطيات المالية للكويت، وصندوقها السيادي الضخم الذي يصنف كرابع اكبر صندوق سيادي بالعالم بأصول اجمالية تبلغ 592 مليار دولار والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تلجأ حكومتها حتى الآن للاستدانة من خلال اصدار مثل هذه الصكوك، على الرغم من الاعلان عن نية الحكومة اللجوء اليها خلال العامين الماضيين.

