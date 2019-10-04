مال وأعمال

تراجعت مؤشرات البورصة جماعياً في الأسبوع الأول من اكتوبر الحالي، بالتزامن مع هبوط ملحوظ في وتيرة

التداولات مقارنة بالأسبوع السابق مباشرة. وأنهى المؤشر العام تعاملات الأسبوع عند النقطة 5635.65 خاسراً نحو 76.87 نقطة مقارنة باقفاله الأسبوع الماضي عند مستوى 5712.52 نقطة، ليهبط بنسبة 1.35 في المئة. كما تراجع مؤشر السوق الأول خلال الأسبوع بنسبة 1.67 في المئة عند مستوى 6118.97 نقطة خاسراً 103.94 نقاط، وهبط «الرئيس» بواقع 0.44 في المئة عند مستوى 4697.04 نقطة بخسائر تُقدر بنحو 21 نقطة.

وتراجعت احجام التداول بالبورصة خلال الأسبوع بنحو 41.7 في المئة، لتصل الى 430.04 مليون سهم مقابل 738.07 مليون سهم في الأسبوع الماضي. كما انخفضت السيولة الأسبوعية للبورصة 62.4 في المئة، لتصل الى 75.25 مليون دينار مقابل 200.2 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة.

وبالنسبة لصفقات الأسبوع، فشهدت تراجعاً بنحو 38.5 في المئة، لتصل الى 21.98 الف صفقة مقارنة بعددها في الأسبوع الماضي والبالغ 35.75 الف صفقة.

