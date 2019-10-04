مال وأعمال

تجنبت الامانة العامة لمنظمة «اوبك» التعليق على اعلان الاكوادور انسحابها من المنظمة اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

وقال مصدر داخل اوبك ان «اوبك» تعتبر اعلان الاكوادور شأنا داخليا بحتا ولا يمكنها ان تكشف فيما اذا وصلتها مذكرة رسمية بخصوص الانسحاب من عدمه.واكد المصدر ان الاجتماع الوزاري المقبل لـ«اوبك» المقرر نهاية العام الحالي سينظر في جملة من المسائل من بينها طلب دولة عضو الانسحاب من المنظمة او مطالب دول اخرى الانضمام اليها. وتعد الاكوادور واحدا من اصغر اعضاء منظمة «اوبك» اذ لا يزيد انتاجها على 700 الف برميل في اليوم.ويكون انسحاب الاكوادور من المنظمة هو الثاني من نوعه في اقل من عام بعدما انسحبت قطر من المنظمة في يناير الماضي مبررة الاجراء بتدني انتاجها من النفط وتركيزها على الغاز.

