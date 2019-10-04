مال وأعمال

أعلنت ياكو الطبية انها ستطعن وتقوم باتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد قرار لجنة المخالفات ببورصة الكويت، والخاص بايقاف التداول عليها لمدة سنة.

وقالت ياكو في بيان للبورصة، ان لجنة اصدرت القرار لعدم التزام الشركة بالافصاح عن رصيد خسائرها المتراكمة بشكل صحيح عن السنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2018، وذلك بتاريخ 28 فبراير السابق.

وكشفت الشركة انها قامت بالافصاح عن رصيد خسائرها المتراكمة الفعلي بتاريخ 14 مارس 2019.

وورد في البيان ان نسبة الخسائر المرحلة الى رأس المال المدفوع وصلت لـ132 في المئة، بدلاً من 43.16 في المئة. وكانت البورصة قد اوقفت التداول على اسهم ياكو الطبية بناءً على افصاح الشركة الذي يفيد ببلوغ نسبة خسائر الشركة المتراكمة 132 في المئة. ويأتي ذلك تطبيقاً للفقرة 8 من المادة 9-8-2 من كتاب قواعد البورصة التي تفيد بأن في حال تحقيق الشركة المدرجة لخسائر متراكمة تصل الى 75 في المئة او اكثر من رأس مال الشركة للبورصة القيام بوقف التداول في اسهم الشركة المدرجة.